День ангела Василия: поздравления в стихах, открытках, видеопоздравлениях на 14 января

Красивые стихи и лучшие открытки с днем святого Василия.

В пятницу, 14 января, украинцы отмечаю уникальный праздник — Старый Новый год. Кроме того, в этот день православные чтят память святителя Василия Великого – одного из отцов церкви и наиболее почитаемых святых. В первый день нового года по юлианскому календарю принято ходить "посевать" и желать добра хозяевам.

Также в этот день с именинами поздравляют всех Василиев.

"Телеграф" собрал лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе, открытках и видео.

День ангела Василия

Поздравление с днем ангела Василия

В прекрасный праздник этот

Желаю я Вам света!

В День именин, Василий,

Все будет достижимым:

Успех, удача, счастье!

Отсутствие ненастья!

Любовь, надежда, вера

Пускай придут к Вам смело!

Читайте также: Категория Поздравления Старый Новый год: лучшие поздравления, картинки и открытки на 14 января В Украине Старый Новый год празднуют в ночь с 13 на 14 января.

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

День ангела Василия - лучшие поздравления

Пожелать хочу, Василий,

Чтобы целей важных ты

Добивался без усилий,

Воплощая все мечты!

И чтоб сфера нефтяная

Вдруг вниманье привлекла

И к бюджета возрастанью,

Непременно, привела!

Чтоб, как сыр в масле, катался,

Большой ложкой ел икру

И с улыбкой просыпался

Ты, Василий, поутру!

День ангела Василия - лучшие поздравления

Дорогой Васенька, поздравляю от всей души. Желаю при любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, обаятельным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.

С праздником святого Василия

Читайте также: Категория Поздравления Короткие поздравления со Старым Новым годом: открытки и стихи Поздравления со Старым Новым годом для ваших друзей, родных и близких.

Дорогой Василий, прими от меня искренние поздравления с праздником! Желаю тебе направлять свою неумную энергию и огромный потенциал в правильное русло. Пусть тебя ждет бесконечное количество возможностей и шансов, семейное счастье, взаимная любовь и финансовая независимость!

День ангела Василия - лучшие поздравления

Поздравляю, дорогой Василий!

Я желаю счастья много и силы,

Чтобы получались все дела,

Жизнь чудесной, легкою была.

Бодрости, удачи, озарений,

Новых достижений и творений,

Счастья в жизни на твоем пути,

По нему всегда легко идти!

День ангела Василия

Отметим, что январь очень богат на церковные праздники, о том, что отмечаем в первый месяц нового года, читайте в нашем материале.