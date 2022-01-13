День ангела Василия: поздравления в стихах, открытках, видеопоздравлениях на 14 января
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Красивые стихи и лучшие открытки с днем святого Василия.
В пятницу, 14 января, украинцы отмечаю уникальный праздник — Старый Новый год. Кроме того, в этот день православные чтят память святителя Василия Великого – одного из отцов церкви и наиболее почитаемых святых. В первый день нового года по юлианскому календарю принято ходить "посевать" и желать добра хозяевам.
Также в этот день с именинами поздравляют всех Василиев.
"Телеграф" собрал лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе, открытках и видео.
В прекрасный праздник этот
Желаю я Вам света!
В День именин, Василий,
Все будет достижимым:
Успех, удача, счастье!
Отсутствие ненастья!
Любовь, надежда, вера
Пускай придут к Вам смело!
Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,
Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!
Пожелать хочу, Василий,
Чтобы целей важных ты
Добивался без усилий,
Воплощая все мечты!
И чтоб сфера нефтяная
Вдруг вниманье привлекла
И к бюджета возрастанью,
Непременно, привела!
Чтоб, как сыр в масле, катался,
Большой ложкой ел икру
И с улыбкой просыпался
Ты, Василий, поутру!
Дорогой Васенька, поздравляю от всей души. Желаю при любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, обаятельным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.
Дорогой Василий, прими от меня искренние поздравления с праздником! Желаю тебе направлять свою неумную энергию и огромный потенциал в правильное русло. Пусть тебя ждет бесконечное количество возможностей и шансов, семейное счастье, взаимная любовь и финансовая независимость!
Поздравляю, дорогой Василий!
Я желаю счастья много и силы,
Чтобы получались все дела,
Жизнь чудесной, легкою была.
Бодрости, удачи, озарений,
Новых достижений и творений,
Счастья в жизни на твоем пути,
По нему всегда легко идти!
Отметим, что январь очень богат на церковные праздники, о том, что отмечаем в первый месяц нового года, читайте в нашем материале.
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