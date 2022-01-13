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С Днем ангела Василия: поздравления в стихах и открытках на украинском языке

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Лучшие поздравления с Днем ангела Василия
Лучшие поздравления с Днем ангела Василия

Не забудьте поздравить знакомых Вась с праздником!

В день Старого Нового года, 14 января, христиане восточного обряда чтят память Василия Великого.

Святой Василий жил в 330-тых годах и был архиепископом Кесарии Кападокийской в Малой Азии. Он был ярым защитником православия, ему постоянно угрожали изгнанием, пытками и смертью. Однако Василий ничего не боялся и защищал веру Христову и дальше.

14 января православные христиане вспоминают святителя Василия Великого, а в календаре этот день еще называют Васильевым днем. Утром принято ходить засевать зерном дома и желать благополучия хозяевам.

Кроме того, 14 января День ангела празднуют мужчины с именем Василий.

"Телеграф" подготовил подборку стихов и открыток, приуроченных ко Дню ангела Василия.

С Днем ангела Василия
С Днем ангела Василия

У Василя, у гарної людини —

Сьогодні знову іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!

Поздравление с Днем ангела Василия
Поздравление с Днем ангела Василия

Успехов вихри чтоб тебя кружили,

Хочу от всей души я пожелать!

Вдобавок будь решительным, Василий,

Мгновенно чтобы целей достигать!

Катайся на авто премиум-класса,

Икру в больших объёмах поглощай

И с настроеньем сказочно-прекрасным

С размахом в каждый новый день вступай!

Поздравление с Днем ангела Василия
Поздравление с Днем ангела Василия

Васильку, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

Поздравление с Днем ангела Василия на украинском языке
Поздравление с Днем ангела Василия на украинском языке

Желаем чудеснейших дней,

Чтоб быть, наш Василь, веселей!

Пусть жизнь, будто речка, течет,

Успехи тебе принесет!

Чтоб в счастье и радости жить,

С удачею крепко дружить.

Здоровьем всегда обладать,

С заботами вмиг совладать!

Поздравление с Днем ангела Василия на украинском языке
Поздравление с Днем ангела Василия на украинском языке

В День Ангела, Василю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

С Днем ангела Василия
С Днем ангела Василия

Отважным быть желаю Вам Василий,

Чтоб было всё, без сложных всех усилий,

Чтоб горы свернуть могли в одночасье,

Чтоб были: достаток, удача и счастье!

Чтобы друзья Вас всегда уважали,

С достоинством только всегда Вас встречали,

Чтоб мир преклонялся пред Вами всегда,

Чтоб Вас не касались ни грусть, ни беда!

Напомним, что 14 января празднуют Новый год по старому стилю. Лучшие пожелания и красивые открытки с этим праздником, вы можете найти в материале "Телеграфа".

Теги:
#Василий #Старый новый год #День ангела
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