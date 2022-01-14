С Днем ангела Василия: короткие поздравления, стихи и красивые открытки
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Красивые поздравления с Днем ангела Василия порадуют владельцев этого имени 14 января.
В Украине 14 января, когда празднуют Старый Новый год, чтят память святителя Василия Великого – одного из наиболее почитаемых святых.
В народном календаре этот праздник называется Васильев день и, соответственно, свой День ангела празднуют мужчины с именем Василий.
Имя Василий имеет греческие корни и в переводе означает "царственный". Мужчину с этим именем отличает спокойствие, трудолюбие, основательность, умение ладить с людьми.
Не забудьте поздравить 14 января знакомых, друзей и родственников с этим именем.
"Телеграф" собрал самые яркие и искренние поздравления с Днем ангела Василия в коротких стихах и красивых открытках.
Василий — имя царское,
Весь мир ему — как трон.
Так будь фортуной ласковой
Богато одарён.
Желаем — пусть все ладится
По жизни у тебя.
И много-много радости
Дает судьба, любя.
С праздником тебя, Василий!
Я желаю без усилий
Получать от жизни все!
Каждый день пускай несет:
Счастье, радость и удачу,
Только легкие задачи,
Только радость, только смех,
И, конечно же, успех!
Мужчина наш в расцвете лет,
Таких как ты, на свете нет!
Василий, с днем рождения,
С прекрасным праздником тебя!
Желаю жить, и не тужить,
Взаимно, страстно полюбить,
Побольше верить и мечтать,
И полноценно отдыхать.
Дорогой ты наш Василий,
Боевой, отважный, сильный,
Будь всегда на позитиве,
Как король, живи красиво!
В банке счёт пусть возрастёт,
Счастье в дверь твою войдёт,
Радость каждый день приносит,
И любовь заходит в гости
Отметим, что 14 января принято ходить "посевать" и поздравлять родных и друзей со Старым Новым годом. Лучшие посевалки для взрослых и детей вы можете прочитать в нашей подборке.
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