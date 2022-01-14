С Днем ангела Василия: короткие поздравления, стихи и красивые открытки

Красивые поздравления с Днем ангела Василия порадуют владельцев этого имени 14 января.

В Украине 14 января, когда празднуют Старый Новый год, чтят память святителя Василия Великого – одного из наиболее почитаемых святых.

В народном календаре этот праздник называется Васильев день и, соответственно, свой День ангела празднуют мужчины с именем Василий.

Имя Василий имеет греческие корни и в переводе означает "царственный". Мужчину с этим именем отличает спокойствие, трудолюбие, основательность, умение ладить с людьми.

Не забудьте поздравить 14 января знакомых, друзей и родственников с этим именем.

"Телеграф" собрал самые яркие и искренние поздравления с Днем ангела Василия в коротких стихах и красивых открытках.

День ангела Василия - лучшие поздравления в открытках

Василий — имя царское,

Весь мир ему — как трон.

Так будь фортуной ласковой

Богато одарён.

Желаем — пусть все ладится

По жизни у тебя.

И много-много радости

Дает судьба, любя.

День ангела Василия

С праздником тебя, Василий!

Я желаю без усилий

Получать от жизни все!

Каждый день пускай несет:

Счастье, радость и удачу,

Только легкие задачи,

Только радость, только смех,

И, конечно же, успех!

С Днем ангела Василия

Мужчина наш в расцвете лет,

Таких как ты, на свете нет!

Василий, с днем рождения,

С прекрасным праздником тебя!

Желаю жить, и не тужить,

Взаимно, страстно полюбить,

Побольше верить и мечтать,

И полноценно отдыхать.

С Днем ангела Василия

Дорогой ты наш Василий,

Боевой, отважный, сильный,

Будь всегда на позитиве,

Как король, живи красиво!

В банке счёт пусть возрастёт,

Счастье в дверь твою войдёт,

Радость каждый день приносит,

И любовь заходит в гости

С Днем ангела Василия

Читайте также: Категория Поздравления Старый Новый год: лучшие поздравления, картинки и открытки на 14 января В Украине Старый Новый год празднуют в ночь с 13 на 14 января.

Отметим, что 14 января принято ходить "посевать" и поздравлять родных и друзей со Старым Новым годом. Лучшие посевалки для взрослых и детей вы можете прочитать в нашей подборке.