Щедрый вечер, добрый вечер: веселые щедровки для детей и взрослых на украинском языке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 12
Лучшие щедровки на Старый Новый год на украинском и русском языках.
В канун Старого Нового года, 14 января, православные христиане празднуют Щедрый вечер или Маланки. Вечером 13 января принято накрывать пышный стол, готовить щедрую кутью и ходить щедровать. Молодежь надевает маскарадные костюмы, "водит Маланку", поет обрядовые песни (щедровки) и желает людям счастья, благополучия и хорошего урожая.
"Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье…", — поют щедровальники, когда заходят в дом.
"Телеграф" собрал лучшие щедровки и поздравления со Старым Новым годом – традиционные и новые, на русском и украинском языках.
Щедровки на Старый Новый год на русском языке
Сегодня гулянье, гаданье, катанье!
Блины, пироги, чаепитие,
И розыгрыши и свидания.
Зима нас торопит, — спешите!
Спешите видеть, слышать, участвовать!
Рядитесь и из домов выходите,
Щедруйте, пляшите, шутите!
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
Щедрик добрый, я не хуже
Дайте блина, который больше!
Что щедрушка-то пончик,
Что щедрик-то вареник.
Щедрую, щедрую,
Колбасу чую, колбасы нету,
давайте конфеты.
Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
Щедровки на Старый Новый год на украинском языке
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону – янгелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні та веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім’ї порозуміння!
Видеопоздравления со Щедрым вечером и Старым Новым годом
Напомним, что 14 января на Васильев день принято ходить "посевать". В этот день первым в дом должен зайти мужчина, а зерно нельзя выметать до заката солнца. "Телеграф" собрал самые популярные посевалки для детей и взрослых в стихах и песнях.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-