Щедрый вечер, добрый вечер: веселые щедровки для детей и взрослых на украинском языке

Лучшие щедровки на Старый Новый год на украинском и русском языках.

В канун Старого Нового года, 14 января, православные христиане празднуют Щедрый вечер или Маланки. Вечером 13 января принято накрывать пышный стол, готовить щедрую кутью и ходить щедровать. Молодежь надевает маскарадные костюмы, "водит Маланку", поет обрядовые песни (щедровки) и желает людям счастья, благополучия и хорошего урожая.

"Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье…", — поют щедровальники, когда заходят в дом.

"Телеграф" собрал лучшие щедровки и поздравления со Старым Новым годом – традиционные и новые, на русском и украинском языках.

Щедровки на Старый Новый год на русском языке

Щедровки и поздравления на Старый Новый год

Сегодня гулянье, гаданье, катанье!

Блины, пироги, чаепитие,

И розыгрыши и свидания.

Зима нас торопит, — спешите!

Спешите видеть, слышать, участвовать!

Рядитесь и из домов выходите,

Щедруйте, пляшите, шутите!

Щедровки для детей

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Щедровки для детей

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

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Щедровки и поздравления на Старый Новый год

Щедровки и поздравления на Старый Новый год

Щедрик добрый, я не хуже

Дайте блина, который больше!

Что щедрушка-то пончик,

Что щедрик-то вареник.

Щедрую, щедрую,

Колбасу чую, колбасы нету,

давайте конфеты.

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

Щедровки для детей

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Щедровки на Старый Новый год на украинском языке

Щедровки на украинском языке

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – янгелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні та веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Щедровки для детей на украинском языке

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

Щедровки для детей на украинском языке

Видеопоздравления со Щедрым вечером и Старым Новым годом

Поздравления на Щедрый вечер

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Поздравления на Щедрый вечер

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