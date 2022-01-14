Веселые посевалки для детей и взрослых на украинском языке: стихи, открытки, видеопоздравления
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На Старый Новый год принято ходить посевать.
На Васильев день (14 января), когда празднуют Старый Новый год, есть один старый обычай — ходить засевать зерном дома. С самого утра посевальники ходят от дому к дому, поют песни и поздравляют всех с Новым годом. При этом считается, что первым переступить порог должен мужчина и впустить в дом счастье, радость и мир.
Посевалки или засевалки – это обрядовые песни и поздравительные стихи. Мы собрали для вас интересную подборку поздравлений и посевалок, которые понравятся каждому.
Веселые посевалки на Старый Новый год для детей и взрослых
Сею, рассеваю
Овсом, рожью,
Милостей божью!
На крутой творожок
Пастуху пирожок!
Сею, вею, посеваю,
Хлеба доброго желаю.
Хозяин придет,
Пожиток принесет!
Первый пожиток –
Мерочка жита,
Мерочкой жита
Коза будет сыта,
Другой пожиток –
Мерочка гречки,
Мерочку гречки –
Нам на варенички.
Третий пожиток –
Решето овса,
Решето овса,
А сверху колбаса.
Будьте здоровы!
Веселых свят!
С праздником, хозяева!
Детские посевалки на украинском языке
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю
На щастя, на здоров'я, на Новий рік!
Щоб краще родило, як уторік.
Жито, пшениця, горох, сочевиця
Коноплі до стелі, а льон по коліна
Щоб вас, хрещених, голова не боліла!
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Щоб ви Пане Господарю,
були такі чисті,
як наші святки Пречисті.
Щоб були такі красні,
як наше сонце ясне!
Щоб були такі величні,
як наш хліб пшеничний!
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
Напомним, 14 января в Украине отмечают День Василия Великого. Не забудьте поздравить всех знакомых Вась с этим праздником. "Телеграф" собрал все самые лучшее пожелания и открытки.
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