Поздравления с Крещенским сочельником, картинки и открытки

Лучшие пожелания с праздником, который предшествует Крещению 19 января

Во вторник вечером, 18 января, христиане восточного обряда готовятся к великому празднику Крещения. В Крещенский сочельник, который еще называют Вторым сочельником или "голодной кутьей", верующие постятся и не употребляют алкогольные напитки.

В этот день совершается первое Великое освящение воды, которая наделяется целебными и чудодейственными свойствами.

В честь праздника "Телеграф" собрал наилучшие поздравления в открытках и картинках с Крещенским сочельником, которые вы можете отправить своим близким и просто знакомым в СМС, соцсети или мессенджере.

Поздравления с Крещенским сочельником 18 января: открытки

Открытки с Крещенским сочельником 18 января

Открытки с Крещенским сочельником 18 января

Открытки с Крещенским сочельником 18 января

Открытки с Крещенским сочельником 18 января

Открытки с Крещенским сочельником 18 января

Открытки с Крещенским сочельником 18 января

Открытки с Крещенским сочельником 18 января

Добавим, что в канун великого праздника Крещение Господне 18 января украинские синоптики обещают сильные порывы ветра. Однако 19 января буря стихнет, что позволит всем желающим нырнуть в прорубь.