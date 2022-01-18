Укр

Поздравления с Крещенским сочельником, картинки и открытки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Накануне праздника Крещения Господнего отмечается Сочельник
Накануне праздника Крещения Господнего отмечается Сочельник

Лучшие пожелания с праздником, который предшествует Крещению 19 января

Во вторник вечером, 18 января, христиане восточного обряда готовятся к великому празднику Крещения. В Крещенский сочельник, который еще называют Вторым сочельником или "голодной кутьей", верующие постятся и не употребляют алкогольные напитки.

В этот день совершается первое Великое освящение воды, которая наделяется целебными и чудодейственными свойствами.

В честь праздника "Телеграф" собрал наилучшие поздравления в открытках и картинках с Крещенским сочельником, которые вы можете отправить своим близким и просто знакомым в СМС, соцсети или мессенджере.

Поздравления с Крещенским сочельником 18 января: открытки

Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января
Открытки с Крещенским сочельником 18 января

Добавим, что в канун великого праздника Крещение Господне 18 января украинские синоптики обещают сильные порывы ветра. Однако 19 января буря стихнет, что позволит всем желающим нырнуть в прорубь.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Крещение Господне #Крещенский Сочельник
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