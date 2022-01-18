Поздравления с Крещением Господним 2022: красивые открытки, картинки и стихи на 19 января

Обязательно поздравьте родных и близких со светлым праздником Крещения Господня.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из самых важных и самых древних праздников — Крещение Господне. Согласно библейским преданиям 19 января на реку Иордан пришел тридцатилетний Иисус Христос и пророк Иоанн Предтеча совершил крещение сына Божьего. Во время этого таинства над землей раздался громкий глас Бога, а на Иисуса спустился Дух Божий в виде голубя. Именно после Крещения Иисус начал исполнять волю Божью и нести в мир новый свет.

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В Крещение во всех храмах и водоемах, предназначенных для праздничного омовения, святят воду. Христиане верят, что в этот день вода приобретает чудодейственную силу и способна излечивать от болезней и очищает душу.

"Телеграф поздравляет всех своих читателей с этим светлым праздником, а чтобы вы могли поздравить своих близких и знакомых, мы собрали самые красивые и душевные поздравления в картинках, открытках, стихах и прозе.

Поздравления с Крещением в картинках и открытках

Поздравления с Крещением в стихах и прозе

Поздравим всех, кто верит! Откроем свету двери. Запомните, крещение — Души вашей прощение. Раз день Богоявления, А Духа восхваления, В водичку окунитесь, Очиститесь, креститесь. Ко всем с добром идите, Родных своих любите, Удачу берегите!

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Поздравляю со светлым праздником — Крещением Господним! Пусть в душе будут мир и спокойствие, пусть окружают только добрые и отзывчивые люди. Скорее же ныряй в прорубь, закаляйся — и пусть все плохое тут же забывается и никогда не вспоминается!

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Желаю вам в Крещение Господне: Пусть все невзгоды унесет вода, Чтоб стали вы от трудностей свободней И здоровей на долгие года. Чтоб не теряли веры и надежды, Чтобы Господь ваш дом благословил. Будьте всегда успешны, как и прежде. Пусть вам хватает дел благих и сил!

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Пусть в душе всегда живет любовь, тлеет светлая надежда и вера в лучшее никогда не покидает! Пусть в доме и в сердце будет мир, спокойствие и безграничная радость. Поздравляю с большим и долгожданным праздником, с Крещением Господним! Всего самого наилучшего!

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Поздравляю вас с Крещением! Пусть пошлёт благословение Господь всевышний вам навек И защитит от разных бед. Пусть добро приходит чаще, Живётся в мире, естся слаще. Здоровье крепкое пусть будет, И счастье вас собой балует.

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Пусть святая крещенская вода смоет все ваши неприятности и горести и после праздника ваша жизнь пойдет по пути, легко ведущему к благополучию, умиротворению и счастью! Пусть в крещенские морозы в вашем доме будет тепло и уютно, в вашей семье будет солнечно и радостно, в вашей душе будет ясно и светло!

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В трескучий мороз, когда окна в узорах, И лёд все пруды, как броней затянул. Забудьте скорей о невзгодах и хворях, Здоров будет тот, кто в купели нырнул. Желаю вам счастья в Крещение Господне, Чтоб были в семье и в душе лишь уют. Чтоб был каждый день без забот, превосходным, Пусть в сердце у вас птицы трели поют. Здоровья, терпения, веры с надеждой И бодрости духа, улыбок, тепла. Гармонии внутренней, так же и внешней. И чтоб Божья сила во всем помогла.

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С Крещением Господним! Пусть этот свежий, светлый день подарит вам обновление души и тела! Нырните поглубже в прорубь и с божественной силой оттолкнитесь ото дна своей жизни, вынырнув совсем другим человеком! Пусть небеса одарят вас крепким здоровьем и божией милостью! Пусть эти дары принесут вам с собой удачу, благополучие, взаимопонимание родных и близких!

Короткие поздравления с Крещением

Пускай Господне Крещение Наполнено будет добром, Настанет души очищение, Чистым пусть будет твой дом! Желаю достатка, уюта, Любви, крепкой дружбы, тепла, Чтоб каждая в жизни минута Счастливой и светлой была!

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Смоет прегрешения без следа

Чистая крещенская вода.

С праздником добра и очищения —

Светлого Господнего Крещения.

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Обязательно в Крещенье Совершите омовенье, Пусть волшебная вода Смоет беды навсегда! Укрепит здоровье ваше, Чище сделает и краше, С ней несет вам дух святой Силу, веру и любовь!

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Январский день, морозный день —

Крещение Господне.

Желаем мира и добра,

Духовного здоровья.

Желаем новых сил прилив,

И жизни обновления

Святой водою растворив

Все беды и сомнения.

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Вам в крещенские морозы, Поспешу я пожелать, Чтоб покинули угрозы, И была лишь благодать. На Крещение Господне, Сбудутся пусть все мечты, Чтобы в жизни, в вашей только Всё исполнились мечты!

Добавим, что в канун великого праздника Крещение Господне 18 января украинские синоптики обещают сильные порывы ветра. Однако 19 января буря стихнет, что позволит всем желающим нырнуть в прорубь.