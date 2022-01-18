С Крещенским сочельником! Красивые поздравления в стихах, прозе, открытках и картинках
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 17
Крещенский сочельник — это преддверие большого церковного праздника Крещения Господнего.
Во вторник, 18 января, православные христиане празднуют Крещенский сочельник — важный праздник, который отмечается накануне важного праздника Крещение Господне. В этот день совершается первое Великое освящение воды, которая обладает целебными и чудодейственными свойствами.
В народе верят, что в ночь с 18 на 19 января вся вода обретает магические и чудодейственные свойства, поэтому в этот день принято набирать освященную воду из реки. Также люди верили, что эта вода может помочь избавиться от тяжких недугов, ее использовали в качестве целебных компрессов, а девушки использовали его как средство для отбеливания лица.
"Телеграф" поздравляет своих читателей с этим светлым праздником, а чтобы вы могли поздравить с Крещенским сочельником своих близких и родных, мы подготовили для вас красивые поздравления, картинки и открытки.
Поздравления с Крещенским сочельником в картинках и открытках
Поздравления с Крещенским сочельником в стихах и прозе
Я в сочельник вам Крещенский
Пожелать хочу добра,
Чтобы смыла все невзгоды
Завтра чистая вода.
Пусть семья живет счастливо,
Веры крепкой вам в сердцах,
Пусть дает Господь вам силы
И подарит блеск в глазах.
***
От всей души в Крещенский сочельник желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и истинных чувств. Желаю скинуть весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.
***
Святое Крещенье стоит на пороге.
Сочельник сегодня, помолимся Богу,
Сердца чтоб и души для веры открылись,
Крещенской водою тела чтоб умылись.
Святою сегодня ведь станет вода,
Здоровья и сил нам прибавит она!
С Крещенским сочельником вас поздравляю.
Здоровья вам крепкого, счастья желаю.
Желаю вам долгих и радостных лет,
Без горя, печалей и всяческих бед!
***
В Крещенский сочельник я хочу пожелать тебе мира, достатка, любви и гармонии, удачи, радости, надежды и огромного счастья. Пусть здоровье будет крепким, как крещенские морозы, пусть жизнь будет яркой, как пёстрое небо в крещенскую ночь.
***
С Крещенским сочельником вас поздравляем
Сегодня случатся пускай чудеса,
Вода станет самой полезной, священной,
И счастье подарят пусть всем небеса,
Пускай в эту ночь все невзгоды исчезнут,
Придут на их место добро и успех,
Никто в этот праздник печальным не будет,
Господь наградит большой радостью всех!
***
Пусть в Крещенский Сочельник
Святая вода вам дарует здоровье и радость!
Чтоб любые поступки, любые слова
Были только на пользу, во благость!
Торопитесь святое Крещенье встречать
И живою водой жизнь свою очищать!
***
Уж скоро таинство Крещенья,
Сочельник нынче наступил,
Вода святая, без сомненья,
Придаст здоровья, крепких сил.
Перед иконой этой ночью
Прочесть молитву не забудь,
И благодатью, это точно,
Сопроводится в жизни путь!
***
В Крещенский сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит твою семью, пусть оберегает Он тебя от бед.
Добавим, что в канун великого праздника Крещение Господне 18 января украинские синоптики обещают сильные порывы ветра. Однако 19 января буря стихнет, что позволит всем желающим нырнуть в прорубь.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-