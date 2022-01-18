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С Крещенским сочельником! Красивые поздравления в стихах, прозе, открытках и картинках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Другие названия праздника – Крещенский святвечер, Голодный вечер, Голодная кутья
Другие названия праздника – Крещенский святвечер, Голодный вечер, Голодная кутья

Крещенский сочельник — это преддверие большого церковного праздника Крещения Господнего.

Во вторник, 18 января, православные христиане празднуют Крещенский сочельник — важный праздник, который отмечается накануне важного праздника Крещение Господне. В этот день совершается первое Великое освящение воды, которая обладает целебными и чудодейственными свойствами.

В народе верят, что в ночь с 18 на 19 января вся вода обретает магические и чудодейственные свойства, поэтому в этот день принято набирать освященную воду из реки. Также люди верили, что эта вода может помочь избавиться от тяжких недугов, ее использовали в качестве целебных компрессов, а девушки использовали его как средство для отбеливания лица.

"Телеграф" поздравляет своих читателей с этим светлым праздником, а чтобы вы могли поздравить с Крещенским сочельником своих близких и родных, мы подготовили для вас красивые поздравления, картинки и открытки.

Поздравления с Крещенским сочельником в картинках и открытках

Поздравления с Крещенским сочельником в стихах и прозе

Я в сочельник вам Крещенский

Пожелать хочу добра,

Чтобы смыла все невзгоды

Завтра чистая вода.

Пусть семья живет счастливо,

Веры крепкой вам в сердцах,

Пусть дает Господь вам силы

И подарит блеск в глазах.

***

От всей души в Крещенский сочельник желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и истинных чувств. Желаю скинуть весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.

***

Святое Крещенье стоит на пороге.

Сочельник сегодня, помолимся Богу,

Сердца чтоб и души для веры открылись,

Крещенской водою тела чтоб умылись.

Святою сегодня ведь станет вода,

Здоровья и сил нам прибавит она!

С Крещенским сочельником вас поздравляю.

Здоровья вам крепкого, счастья желаю.

Желаю вам долгих и радостных лет,

Без горя, печалей и всяческих бед!

***

В Крещенский сочельник я хочу пожелать тебе мира, достатка, любви и гармонии, удачи, радости, надежды и огромного счастья. Пусть здоровье будет крепким, как крещенские морозы, пусть жизнь будет яркой, как пёстрое небо в крещенскую ночь.

***

С Крещенским сочельником вас поздравляем

Сегодня случатся пускай чудеса,

Вода станет самой полезной, священной,

И счастье подарят пусть всем небеса,

Пускай в эту ночь все невзгоды исчезнут,

Придут на их место добро и успех,

Никто в этот праздник печальным не будет,

Господь наградит большой радостью всех!

***

Пусть в Крещенский Сочельник

Святая вода вам дарует здоровье и радость!

Чтоб любые поступки, любые слова

Были только на пользу, во благость!

Торопитесь святое Крещенье встречать

И живою водой жизнь свою очищать!

***

Уж скоро таинство Крещенья,

Сочельник нынче наступил,

Вода святая, без сомненья,

Придаст здоровья, крепких сил.

Перед иконой этой ночью

Прочесть молитву не забудь,

И благодатью, это точно,

Сопроводится в жизни путь!

***

В Крещенский сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит твою семью, пусть оберегает Он тебя от бед.

Добавим, что в канун великого праздника Крещение Господне 18 января украинские синоптики обещают сильные порывы ветра. Однако 19 января буря стихнет, что позволит всем желающим нырнуть в прорубь.

Теги:
#Поздравление #Картинки #Крещение #Открытки #Крещение Господне #Крещенский Сочельник
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