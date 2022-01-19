Укр

С Крещением Господним-2022! Лучшие открытки и картинки с пожеланиями

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Праздник 19 января является очень важным для христиан
Праздник 19 января является очень важным для христиан

Красивые поздравления для близких, родственников и друзей

Цикл новогодних и рождественских праздников завершается праздником Крещения (Крещение Господне). Праздник отмечается православными и греко-католическими христианами ежегодно 19 января. Эта дата является неизменной из года в год.

Крещение в этот день совершают в память крещения Иисуса Христа в Иордане Иоанном Предтечей, которого также называют Крестителем. Это событие описано в Евангелиях.

По традиции священнослужители идут к водоему и проводят церемонию освящения воды. Люди верят, что если окунуться в освещенной воде, то можно обеспечить защиту от недугов на целый год, а также очиститься от грехов. Однако в ПЦУ развенчивают миф об этом популярном обряде.

Несмотря на это, праздник считается одним из наиболее значимых для православных христиан. "Телеграф" делится с читателями подборкой красивых открыток и картинок с Крещением Господним, которые вы можете отправить всем своим знакомым и близким людям.

Поздравления с Крещением Господним-2022

Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022
Открытки с Крещением Господним-2022

Добавим, что купание в ледяной воде на Крещение не имеет никакого смысла с точки зрения медицины. Об этом рассказал врач-невролог Евгений Скрыпник.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Крещение Господне
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