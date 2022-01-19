Поздравления с Крещением-2022: открытки, стихи и картинки с праздником

Красивые пожелания, которые вы можете отправить близким в СМС, соцсети или мессенджере

Праздник Крещение Господне отмечают в Украине 19 января, что в 2022 году выпадает на среду. Это один из самых больших религиозных праздников. Именно в этот день Иоанн Предтеча окрестил Иисуса в реке Иордане.

Тысячи украинцев в этот день освящают воду, которая потом, как считается, приобретает целебные свойства, а некоторые даже погружаются в ледяную прорубь, чтобы избавиться от физических и духовных грехов. Однако в ПЦУ развенчивают миф об этом популярном обряде.

Также на праздник принято поздравлять родных и друзей с Крещением. "Телеграф" подготовил для вас поздравления с Иорданом в стихах, открытках и картинках, которые подарят вашим близким праздничное настроение!

Поздравления с Крещением Господним-2022: стихи и открытки

Открытки с Крещением Господним 19 января

В праздник Крещенья святою водицей Каждому в доме нужно умыться! Очистит она пусть и душу, и тело, Надежду подарит и светлую веру! Пусть праздник святой наполняет ваш дом Уютом, любовью, теплом и добром, Святая вода Вам пусть силы придаст, А я поздравляю с Крещением вас!

Открытки с Крещением Господним 19 января

В день Крещения январский Пусть студеная вода Смоет горести, печали И проблемы навсегда! Что бы в жизни ни случилось, Пусть Господь тебя хранит, Счастьем, бодростью, здоровьем В этот праздник наградит!

Открытки с Крещением Господним 19 января

С Крещением Господним вас! Здоровья вам и вашим близким. Хранит вас Бог пусть каждый час, Пусть ваше сердце будет чистым. Пусть будет ваша жизнь светла И свет внутри вас не угаснет. Все ваши добрые дела Пусть к вам большим вернутся счастьем.

Открытки с Крещением Господним 19 января

Пусть с Крещением Господним Входят в дом любовь, добро, И пусть дышится свободно, На душе живёт тепло! Все мечтания воплотятся, Счастьем светятся глаза, Чтобы жить и улыбаться, Чаще глядя в небеса!

Открытки с Крещением Господним 19 января

В Крещение желаю вам Спокойствия и мира, Водой святой чтоб навсегда Все беды ваши смыло, Здоровья крепкого сполна, В душе жила чтоб доброта, Всегда любовью и теплом Наполнен будет пусть ваш дом!

Открытки с Крещением Господним 19 января

Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа".