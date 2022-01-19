Поздравления с Крещением-2022: открытки, стихи и картинки с праздником
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Праздник Крещение Господне отмечают в Украине 19 января, что в 2022 году выпадает на среду. Это один из самых больших религиозных праздников. Именно в этот день Иоанн Предтеча окрестил Иисуса в реке Иордане.
Тысячи украинцев в этот день освящают воду, которая потом, как считается, приобретает целебные свойства, а некоторые даже погружаются в ледяную прорубь, чтобы избавиться от физических и духовных грехов. Однако в ПЦУ развенчивают миф об этом популярном обряде.
Также на праздник принято поздравлять родных и друзей с Крещением. "Телеграф" подготовил для вас поздравления с Иорданом в стихах, открытках и картинках, которые подарят вашим близким праздничное настроение!
Поздравления с Крещением Господним-2022: стихи и открытки
В праздник Крещенья святою водицей
Каждому в доме нужно умыться!
Очистит она пусть и душу, и тело,
Надежду подарит и светлую веру!
Пусть праздник святой наполняет ваш дом
Уютом, любовью, теплом и добром,
Святая вода Вам пусть силы придаст,
А я поздравляю с Крещением вас!
В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!
Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!
С Крещением Господним вас!
Здоровья вам и вашим близким.
Хранит вас Бог пусть каждый час,
Пусть ваше сердце будет чистым.
Пусть будет ваша жизнь светла
И свет внутри вас не угаснет.
Все ваши добрые дела
Пусть к вам большим вернутся счастьем.
Пусть с Крещением Господним
Входят в дом любовь, добро,
И пусть дышится свободно,
На душе живёт тепло!
Все мечтания воплотятся,
Счастьем светятся глаза,
Чтобы жить и улыбаться,
Чаще глядя в небеса!
В Крещение желаю вам
Спокойствия и мира,
Водой святой чтоб навсегда
Все беды ваши смыло,
Здоровья крепкого сполна,
В душе жила чтоб доброта,
Всегда любовью и теплом
Наполнен будет пусть ваш дом!
Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа".
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