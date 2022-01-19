Укр

Поздравления с Крещением-2022: открытки, стихи и картинки с праздником

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Крещение Господне 2022 - праздник отмечают в эту среду
Крещение Господне 2022 - праздник отмечают в эту среду

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Праздник Крещение Господне отмечают в Украине 19 января, что в 2022 году выпадает на среду. Это один из самых больших религиозных праздников. Именно в этот день Иоанн Предтеча окрестил Иисуса в реке Иордане.

Тысячи украинцев в этот день освящают воду, которая потом, как считается, приобретает целебные свойства, а некоторые даже погружаются в ледяную прорубь, чтобы избавиться от физических и духовных грехов. Однако в ПЦУ развенчивают миф об этом популярном обряде.

Также на праздник принято поздравлять родных и друзей с Крещением. "Телеграф" подготовил для вас поздравления с Иорданом в стихах, открытках и картинках, которые подарят вашим близким праздничное настроение!

Поздравления с Крещением Господним-2022: стихи и открытки

Открытки с Крещением Господним 19 января
Открытки с Крещением Господним 19 января

В праздник Крещенья святою водицей

Каждому в доме нужно умыться!

Очистит она пусть и душу, и тело,

Надежду подарит и светлую веру!

Пусть праздник святой наполняет ваш дом

Уютом, любовью, теплом и добром,

Святая вода Вам пусть силы придаст,

А я поздравляю с Крещением вас!

Открытки с Крещением Господним 19 января
Открытки с Крещением Господним 19 января

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,

Пусть Господь тебя хранит,

Счастьем, бодростью, здоровьем

В этот праздник наградит!

Открытки с Крещением Господним 19 января
Открытки с Крещением Господним 19 января

С Крещением Господним вас!

Здоровья вам и вашим близким.

Хранит вас Бог пусть каждый час,

Пусть ваше сердце будет чистым.

Пусть будет ваша жизнь светла

И свет внутри вас не угаснет.

Все ваши добрые дела

Пусть к вам большим вернутся счастьем.

Открытки с Крещением Господним 19 января
Открытки с Крещением Господним 19 января

Пусть с Крещением Господним

Входят в дом любовь, добро,

И пусть дышится свободно,

На душе живёт тепло!

Все мечтания воплотятся,

Счастьем светятся глаза,

Чтобы жить и улыбаться,

Чаще глядя в небеса!

Открытки с Крещением Господним 19 января
Открытки с Крещением Господним 19 января

В Крещение желаю вам

Спокойствия и мира,

Водой святой чтоб навсегда

Все беды ваши смыло,

Здоровья крепкого сполна,

В душе жила чтоб доброта,

Всегда любовью и теплом

Наполнен будет пусть ваш дом!

Открытки с Крещением Господним 19 января
Открытки с Крещением Господним 19 января

Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа".

Теги:
#Стихи #Поздравления #Праздники #Открытки #Крещение Господне
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