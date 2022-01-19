С Крещением Господним 19 января! Поздравления своими словами, открытки и видеопоздравления на украинском

Красивые слова с праздником Иорданом для друзей, родных и коллег

В среду, 19 января, православный мир отмечает один из древнейших церковных праздников, который принадлежит к 12-ти основным праздникам христианства — Крещение Господне.

Согласно текстам Евангелий, именно в этот день Иисус в возрасте 30 лет совершил таинство крещения в реке Иордан. Так как он был безгрешен, то решил креститься, чтобы быть равным с другими верующими.

На Крещение принято купаться в проруби в природном водоеме, накрывать богатый стол. Верят, что в этот святой день освященная вода дарит здоровье и смывает все грехи.

Именно с Крещением Господним, или Богоявлением и поздравляют друг друга верующие украинцы, отправляя близким людям теплые слова, открытки и видеопоздравления с праздником 19 января.

Поздравления с Крещением Господним 19 января

Открытки с Крещением Господним-2022

Вітаю з Хрещенням Господнім. Бажаю святою водою змити всі невдачі, гріхи, та сумніви, бажаю з доброю молитвою продовжити свій життєвий шлях, і нехай він буде довгим та щасливим. Бажаю міцного здоров’я, любові, добробуту та миру.

Открытки с Крещением Господним-2022

Вітаю з Хрещенням Господнім. Бажаю святою водою змити усі сумніви, печалі та лихі думки. Бажаю у це світле свято прокинутися щасливою, бадьорою, коханою, натхненною, сповненою добра людиною. Бажаю миру та здоров’я. Бажаю радості та підтримки близьких. Бажаю благодаті та довгого життя в промінцях любові, надії та віри.

Открытки с Крещением Господним-2022

Вітаю з Хрещенням Господнім та бажаю, щоб Господь освітив промінцем надії та благополуччя твій шлях до щастя. Нехай у сім’ї усі будуть здорові, нехай у серці живе радість та любов, нехай освячена вода змиє всі негоди та печалі.

Открытки с Крещением Господним-2022

Вітаю з Хрещенням. Бажаю, щоб щасливою була твоя стежка, щоб на ній зустрічались тільки добрі люди та великі можливості. І нехай в цей день свята вода тебе оздоровить та збадьорить, а небесне сяйво вкаже, да живе любов та радість.

Открытки с Крещением Господним-2022

Вітаю з Хрещенням Господнім. Бажаю чистою святою водою вмити свою вроду та красу душі, бажаю пробудити в собі неймовірну силу та спрагу до всього доброго. Нехай здоров’я буде вдосталь, нехай не пропадає світло твоєї надії і яскраво блимає мак твоєї любові.

Открытки с Крещением Господним-2022

Ранее "Телеграф" писал, что врач-невролог Евгений Скрыпник отметил, что купание в ледяной воде бессмысленное с медицинской точки зрения.