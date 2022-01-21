С днем объятий! Прикольные поздравления и открытки с праздником

День объятий — это один из самых нежных и теплых праздников.

В пятницу, 21 января, весь мир отмечает один из необычных праздников — Национальный День объятий. Суть праздника в том, чтобы во время объятий обмениваются душевным теплом.

История праздник начинается в США с 1986 года. Сначала его отмечали только в Америке, а затем он стремительно распространился по всему миру. Считается, что инициаторами Дня объятий являются студенты. Несмотря на то, что праздник достаточно молодой, у него есть свои традиции: в этот день принято обниматься со своими близкими, друзьями и даже с совершенно незнакомыми людьми, обмениваясь с ними душевным теплом.

Стоит отметить, что есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря. Он считается международным.

Если вы не можете сейчас обнять близкого вам человека, то "Телеграф" подготовил для вас красивые поздравления с Днем объятий.

Поздравления с Днем объятий в картинках

Поздравления с Днем объятий в стихах

С днем объятий поздравляю!

Крепко-крепко обнимаю.

И хочу я пожелать

Часто к сердцу прижимать

Дорогих тебе людей.

Сразу станет всем теплей.

Это лучшее лекарство

От хандры — всегда бесплатно!

***

Я от души хочу тебя сейчас обнять,

И подарить тебе приятные мгновения,

Со всей любовью, крепко так прижать,

Чтоб ощущать твое сердцебиение!

Со всею страстью, нежностью, теплом

Я обниму тебя сегодня, в день объятий,

И станет ярче мир, наполнится добром,

И каждый миг будет немыслимо приятен!

***

В день объятий тебя обнимаю

Крепко-крепко, желая добра,

В этот день я тебе пожелаю,

Чтоб прошла и печаль и хандра!

Пусть почаще тебя обнимают,

Пусть звучит счастья светлый мотив,

Обнимашки нам жизнь продлевают,

Дарят радость, тепло, позитив!

***

С Днем объятий поздравляю

И обнять тебя хочу,

Ведь тогда сильнее станешь,

Все ведь будет по плечу.

Не жалей тепла и ласки,

Крепче к сердцу прижимай,

И навстречу миру, счастью

Ты объятия раскрывай.

***

Поздравляю с Днём объятий!

Пусть друзья все будут рядом,

И живёт тепло во взгляде,

В жизни царствует порядок.

Пусть объятий точно хватит,

Ждут удача и достаток,

Жизнь идёт средь тёплых слов,

В сердце властвует любовь!

***

Пусть нас всегда обнимет кто-то,

Когда на сердце тяжело,

Когда не ладится работа,

И жизнь не праздник, а стекло.

Вас поздравляю с Днем объятий,

Как хорошо, что есть они!

Обнимемся как сестры-братья,

И веселее станут дни!

***

С Днем объятий поздравляю,

Море теплых слов дарю,

Вас душевно обнимаю,

Пыл объятий я люблю!

Так же нынче обнимите

Своих близких и родных,

Настроенье поднимите

Им до облаков седых!

***

Поздравляю с Днем объятий!

Кто там рядом есть с тобой?

Поскорее обнимайтесь,

Раз уж повод есть такой!

Пусть денек веселым будет,

Юмор всем показан ведь,

И удача не забудет

Пусть к тебе дорогу впредь!

Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).