С днем объятий! Прикольные поздравления и открытки с праздником
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День объятий — это один из самых нежных и теплых праздников.
В пятницу, 21 января, весь мир отмечает один из необычных праздников — Национальный День объятий. Суть праздника в том, чтобы во время объятий обмениваются душевным теплом.
История праздник начинается в США с 1986 года. Сначала его отмечали только в Америке, а затем он стремительно распространился по всему миру. Считается, что инициаторами Дня объятий являются студенты. Несмотря на то, что праздник достаточно молодой, у него есть свои традиции: в этот день принято обниматься со своими близкими, друзьями и даже с совершенно незнакомыми людьми, обмениваясь с ними душевным теплом.
Стоит отметить, что есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря. Он считается международным.
Если вы не можете сейчас обнять близкого вам человека, то "Телеграф" подготовил для вас красивые поздравления с Днем объятий.
Поздравления с Днем объятий в картинках
Поздравления с Днем объятий в стихах
С днем объятий поздравляю!
Крепко-крепко обнимаю.
И хочу я пожелать
Часто к сердцу прижимать
Дорогих тебе людей.
Сразу станет всем теплей.
Это лучшее лекарство
От хандры — всегда бесплатно!
***
Я от души хочу тебя сейчас обнять,
И подарить тебе приятные мгновения,
Со всей любовью, крепко так прижать,
Чтоб ощущать твое сердцебиение!
Со всею страстью, нежностью, теплом
Я обниму тебя сегодня, в день объятий,
И станет ярче мир, наполнится добром,
И каждый миг будет немыслимо приятен!
***
В день объятий тебя обнимаю
Крепко-крепко, желая добра,
В этот день я тебе пожелаю,
Чтоб прошла и печаль и хандра!
Пусть почаще тебя обнимают,
Пусть звучит счастья светлый мотив,
Обнимашки нам жизнь продлевают,
Дарят радость, тепло, позитив!
***
С Днем объятий поздравляю
И обнять тебя хочу,
Ведь тогда сильнее станешь,
Все ведь будет по плечу.
Не жалей тепла и ласки,
Крепче к сердцу прижимай,
И навстречу миру, счастью
Ты объятия раскрывай.
***
Поздравляю с Днём объятий!
Пусть друзья все будут рядом,
И живёт тепло во взгляде,
В жизни царствует порядок.
Пусть объятий точно хватит,
Ждут удача и достаток,
Жизнь идёт средь тёплых слов,
В сердце властвует любовь!
***
Пусть нас всегда обнимет кто-то,
Когда на сердце тяжело,
Когда не ладится работа,
И жизнь не праздник, а стекло.
Вас поздравляю с Днем объятий,
Как хорошо, что есть они!
Обнимемся как сестры-братья,
И веселее станут дни!
***
С Днем объятий поздравляю,
Море теплых слов дарю,
Вас душевно обнимаю,
Пыл объятий я люблю!
Так же нынче обнимите
Своих близких и родных,
Настроенье поднимите
Им до облаков седых!
***
Поздравляю с Днем объятий!
Кто там рядом есть с тобой?
Поскорее обнимайтесь,
Раз уж повод есть такой!
Пусть денек веселым будет,
Юмор всем показан ведь,
И удача не забудет
Пусть к тебе дорогу впредь!
Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).