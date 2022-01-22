День соборности Украины: поздравления в стихах, прозе и открытках
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Этот праздник напоминает о единстве и независимости украинского народа.
Каждый год 22 января украинцы празднуют День соборности. Он отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года.
В этот день традиционно проходят памятные акции под сине-желтыми флагами, люди встают в "живую" цепь, которая символизирует единство страны. Также в этот день совершают молебны за единство украинского государства и поздравляют друг друга с этим праздником.
"Телеграф" собрал красивые открытки и душевные поздравления с с Днем соборности Украины.
Поздравляем весь украинский народ с важнейшим праздником – Днем соборности Украины. Пусть каждый человек, живущий в этой стране, почувствует сегодня единение со своими земляками и единомышленниками, пусть жизнь с каждым годом становится более спокойной, мирной и благополучной!
День Соборности Украины,
Отмечает сегодня народ.
Кто-то в танце сейчас танцует,
Кто-то в хоре сейчас поет.
В этот день обрели мы свободу,
Получили свой суверенитет.
Легче стало жить народу,
Ведь ничего свободы лучше нет.
День Соборности — День великий,
Это праздник соединенья,
И народ наш такой многоликий
Громко празднует это решенье.
Ведь недаром в году далеком,
Пару лет всего от Авроры,
Был подписан акт тот великий,
Хоть и были всегда о нем споры.
Вот тогда и родилась держава,
УНР с ЗУНР примирив,
Это всей Украины основа,
Этот день нам страну подарил.
Гордо реет сине-желтый флаг —
Сегодня День соборности Украины.
Боролись мы за то, чтоб было так,
Что запад и восток всегда были едины.
И весь народ единою стеной
Хранит свой дом от бури и распада.
Воскликнем дружно всей страной —
Слава Украине! Героям слава!
Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.
Стоит отметить, что 25 января отмечают Татьянин день, а 31 января — День ювелира. Чтобы не забывать важные даты, сохраните календарь праздников на январь.
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