Укр

День соборности Украины: поздравления в стихах, прозе и открытках

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Поздравления с Днем соборности Украины
Поздравления с Днем соборности Украины

Этот праздник напоминает о единстве и независимости украинского народа.

Каждый год 22 января украинцы празднуют День соборности. Он отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года.

В этот день традиционно проходят памятные акции под сине-желтыми флагами, люди встают в "живую" цепь, которая символизирует единство страны. Также в этот день совершают молебны за единство украинского государства и поздравляют друг друга с этим праздником.

"Телеграф" собрал красивые открытки и душевные поздравления с с Днем соборности Украины.

Поздравление с Днем соборности Украины
Поздравление с Днем соборности Украины

Поздравляем весь украинский народ с важнейшим праздником – Днем соборности Украины. Пусть каждый человек, живущий в этой стране, почувствует сегодня единение со своими земляками и единомышленниками, пусть жизнь с каждым годом становится более спокойной, мирной и благополучной!

Поздравление с Днем соборности Украины
Поздравление с Днем соборности Украины

День Соборности Украины,

Отмечает сегодня народ.

Кто-то в танце сейчас танцует,

Кто-то в хоре сейчас поет.

В этот день обрели мы свободу,

Получили свой суверенитет.

Легче стало жить народу,

Ведь ничего свободы лучше нет.

Поздравление с Днем соборности Украины
Поздравление с Днем соборности Украины

День Соборности — День великий,

Это праздник соединенья,

И народ наш такой многоликий

Громко празднует это решенье.

Ведь недаром в году далеком,

Пару лет всего от Авроры,

Был подписан акт тот великий,

Хоть и были всегда о нем споры.

Вот тогда и родилась держава,

УНР с ЗУНР примирив,

Это всей Украины основа,

Этот день нам страну подарил.

Поздравление с Днем соборности Украины
Поздравление с Днем соборности Украины

Гордо реет сине-желтый флаг —

Сегодня День соборности Украины.

Боролись мы за то, чтоб было так,

Что запад и восток всегда были едины.

И весь народ единою стеной

Хранит свой дом от бури и распада.

Воскликнем дружно всей страной —

Слава Украине! Героям слава!

С Днем соборности Украины
С Днем соборности Украины

Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

Стоит отметить, что 25 января отмечают Татьянин день, а 31 января — День ювелира. Чтобы не забывать важные даты, сохраните календарь праздников на январь.

Теги:
#Украина #Поздравления #День Соборности Украины
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 21 января: угроза оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ, "красная зона" расширяется
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 21 января: угроза оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ, "красная зона" расширяется
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Признание "ЛНР"-"ДНР" поставит крест на планах Путина, - переговорщик в Минске
Дата публикации
Категория
В Харькове по-разному реагируют на слова Зеленского о возможной оккупации города
От "Мне по**й", "Уже 8 лет так живем" до "Россия – друг": что думают харьковчане об угрозе оккупации РФ Харькова (видео)
Дата публикации
Категория
Даниил Гетманцев
Гетманцев обманом пытается защитить провальную работу Налоговой - нардеп Холодов
Дата публикации
Категория
Владимир Продивус
"Один народ"? Глава Федерации бокса Украины попал в скандал из-за слов об украинцах и россиянах (видео)