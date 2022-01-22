День соборности Украины: поздравления в стихах, прозе и открытках

Этот праздник напоминает о единстве и независимости украинского народа.

Каждый год 22 января украинцы празднуют День соборности. Он отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года.

В этот день традиционно проходят памятные акции под сине-желтыми флагами, люди встают в "живую" цепь, которая символизирует единство страны. Также в этот день совершают молебны за единство украинского государства и поздравляют друг друга с этим праздником.

"Телеграф" собрал красивые открытки и душевные поздравления с с Днем соборности Украины.

Поздравление с Днем соборности Украины

Поздравляем весь украинский народ с важнейшим праздником – Днем соборности Украины. Пусть каждый человек, живущий в этой стране, почувствует сегодня единение со своими земляками и единомышленниками, пусть жизнь с каждым годом становится более спокойной, мирной и благополучной!

Поздравление с Днем соборности Украины

День Соборности Украины, Отмечает сегодня народ. Кто-то в танце сейчас танцует, Кто-то в хоре сейчас поет. В этот день обрели мы свободу, Получили свой суверенитет. Легче стало жить народу, Ведь ничего свободы лучше нет.

Поздравление с Днем соборности Украины

День Соборности — День великий, Это праздник соединенья, И народ наш такой многоликий Громко празднует это решенье. Ведь недаром в году далеком, Пару лет всего от Авроры, Был подписан акт тот великий, Хоть и были всегда о нем споры. Вот тогда и родилась держава, УНР с ЗУНР примирив, Это всей Украины основа, Этот день нам страну подарил.

Поздравление с Днем соборности Украины

Гордо реет сине-желтый флаг — Сегодня День соборности Украины. Боролись мы за то, чтоб было так, Что запад и восток всегда были едины. И весь народ единою стеной Хранит свой дом от бури и распада. Воскликнем дружно всей страной — Слава Украине! Героям слава!

С Днем соборности Украины

Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

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Стоит отметить, что 25 января отмечают Татьянин день, а 31 января — День ювелира. Чтобы не забывать важные даты, сохраните календарь праздников на январь.