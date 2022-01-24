Поздравления с именинами Татьяны 25 января: открытки и картинки с праздником

Лучшие поздравления в подборке "Телеграфа"

В этот вторник, 25 января, свои именины отмечают все Татьяны. Именно в этот день православная церковь почитает память мученицы Татьяны Римской, которая была подвергнута пыткам за отказ отречься от веры во Христа.

Святая Татьяна была дочерью римского проконсула, набожного христианина, тайно принявшего христианство. Она вместе с отцом была казнена в 225 году (по другим данным в 226 или 230 году).

По одной из версий имя Татьяна происходит из древнееврейского и означает "основательница" или "повелительница". По другой версии, у имени латинские корни. Оно является женской формой мужского имени Татиана, возникшего от имени царя Тита Татия.

Свой День ангела владелицы этого имени празднуют несколько раз в год, но самые известные именины отмечают именно 25 января. За характером Татьяны очень властные, артистичные, эмоциональные и жесткие.

Если у вас есть знакомые Тани – обязательно поздравьте их с именинами. "Телеграф" приготовил красочные поздравления в открытках и картинках с Днем ангела Татьяны.

С Днем ангела Татьяны 25 января - открытки

С Днем ангела Татьяны 25 января - открытки

С Днем ангела Татьяны 25 января - открытки

С Днем ангела Татьяны 25 января - открытки

С Днем ангела Татьяны 25 января - открытки

С Днем ангела Татьяны 25 января - открытки

С Днем ангела Татьяны 25 января - открытки

С Днем ангела Татьяны 25 января - открытки

С Днем ангела Татьяны 25 января - открытки

С Днем ангела Татьяны 25 января - открытки

Стоить добавить, что в этот день многие постсоветские страны отмечают День студента. Почему Украины не имеет к этому отношения — читайте в нашем предыдущем материале.