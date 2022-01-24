Укр

С Татьяниным днем! Короткие поздравления в стихах и прозе на украинском языке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
63
Святая Татьяна помогала верующим и заботилась о больных и бедных.
Святая Татьяна помогала верующим и заботилась о больных и бедных.

Не забудьте поздравить всех своих знакомых Тань с их праздником.

Татьянин день — это веселый зимний праздник, который особенно любят студенты, ведь 25 января также отмечается День студента. Однако стоит помнить, что этот праздник — российский, а украинские студенты свой отмечают "профессиональный" праздник 17 ноября.

В Украине 25 января все внимание уделяют девушкам по имени Татьяна, ведь в этот день церковь чтит память священномученицы Татианы Римской. А это значит, что все Тани 25 января отмечают свои именины.

В этот день дамам принято дарить символические подарки и отправлять красивые и душевные поздравления. "Телеграф" подготовил для своих читателей короткие поздравления с Татьяниным днем на украинском языке в стихах и прозе, а также картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить своих знакомых.

Поздравления с Татьяниным днем в картинках

Короткие поздравления с Татьяниным днем на украинском языке

З днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай Свята дарує мудрість

І кохання щире.

Чує хай свята Тетяна

Всі твої бажання,

Допоможе в час важкий

Смутку і зітхання.

***

Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються.

***

Краса твоя нехай не в’яне,

Тобі бажаю в день Тетянин!

Красуне, квітни, мрій, твори,

Яскраво, мов вогонь, гори!

***

З днем Тетяни щиро вітаю,

Грошенят мішечок бажаю,

Подарунків, приємних сюрпризів,

Не збідніти навіть у кризі!

Щебетати, творити, кохати,

Все, що треба для щастячка, мати,

Мати друзів у радості й горі,

І в калюжах розгледіти зорі!

***

З днем Тетяни щиро вітаю,

Щастя, вдачі, любові бажаю,

Щоб частіше звучав твій щебет,

Щоб чудово було все в тебе.

Будь красива, чарівна, мила,

Хай міцніють з роками крила.

Я бажаю свою мати хатку,

У любові жити й достатку!

***

Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та спрагу до перемоги!

***

В День Тетяни побажань

Зичу щирих й шлю вітань!

Щастя, радості, натхнення,

Було щоб світлим сьогодення,

Життя презенти дарувало,

Негоди дім твій оминали!

***

Вітаю з Тетяниним днем та бажаю у душі залишатися життєрадісною дитиною, по життєвому шляху крокувати щасливою людиною. Нехай кожен день дарує яскраві емоції, приємні моменти, цікаві пригоди та щирі посмішки.

Также "Телеграф" предлагает вам подборку красивых поздравлений с днем Татьяны своими словами.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #Татьянин день #День Татьяны #Татьянин день поздравления #Открытки на Татьянин день #Картинки на Татьянин день
Сколько заплатим за хлеб в феврале
Потребитель
В феврале хлеб вновь подорожает: хлебопекари озвучили причину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сколько заплатим за хлеб в феврале
В феврале хлеб вновь подорожает: хлебопекари озвучили причину
Дата публикации
Категория
Правительство занято усилением возможностей сил терробороны
Министр обороны рассказал о сюрпризе для россиян
Дата публикации
Категория
Игорь Гиркин (Стрелков)
Путина уберут свои же: России предрекли переворот из-за провальной войны с Украиной
Дата публикации
Категория
Кабмин надеется, что в тероборону хлынут охотники
Власть боится людей с оружием: почему тероборона осталась без стволов и патронов, несмотря на угрозу России
Дата публикации
Категория
Александр Павлюк
Есть опасная дата: командующий ООС намекнул, когда Россия может пойти в наступление