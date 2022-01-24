С Татьяниным днем! Короткие поздравления в стихах и прозе на украинском языке

Не забудьте поздравить всех своих знакомых Тань с их праздником.

Татьянин день — это веселый зимний праздник, который особенно любят студенты, ведь 25 января также отмечается День студента. Однако стоит помнить, что этот праздник — российский, а украинские студенты свой отмечают "профессиональный" праздник 17 ноября.

В Украине 25 января все внимание уделяют девушкам по имени Татьяна, ведь в этот день церковь чтит память священномученицы Татианы Римской. А это значит, что все Тани 25 января отмечают свои именины.

В этот день дамам принято дарить символические подарки и отправлять красивые и душевные поздравления. "Телеграф" подготовил для своих читателей короткие поздравления с Татьяниным днем на украинском языке в стихах и прозе, а также картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить своих знакомых.

Поздравления с Татьяниным днем в картинках

Короткие поздравления с Татьяниным днем на украинском языке

З днем Тетяни, моя люба, Будь завжди щаслива. Хай Свята дарує мудрість І кохання щире. Чує хай свята Тетяна Всі твої бажання, Допоможе в час важкий Смутку і зітхання.

***

Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються.

***

Краса твоя нехай не в’яне, Тобі бажаю в день Тетянин! Красуне, квітни, мрій, твори, Яскраво, мов вогонь, гори!

***

З днем Тетяни щиро вітаю,

Грошенят мішечок бажаю,

Подарунків, приємних сюрпризів,

Не збідніти навіть у кризі!

Щебетати, творити, кохати,

Все, що треба для щастячка, мати,

Мати друзів у радості й горі,

І в калюжах розгледіти зорі!

***

З днем Тетяни щиро вітаю, Щастя, вдачі, любові бажаю, Щоб частіше звучав твій щебет, Щоб чудово було все в тебе. Будь красива, чарівна, мила, Хай міцніють з роками крила. Я бажаю свою мати хатку, У любові жити й достатку!

***

Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та спрагу до перемоги!

***

В День Тетяни побажань Зичу щирих й шлю вітань! Щастя, радості, натхнення, Було щоб світлим сьогодення, Життя презенти дарувало, Негоди дім твій оминали!

***

Вітаю з Тетяниним днем та бажаю у душі залишатися життєрадісною дитиною, по життєвому шляху крокувати щасливою людиною. Нехай кожен день дарує яскраві емоції, приємні моменти, цікаві пригоди та щирі посмішки.

Также "Телеграф" предлагает вам подборку красивых поздравлений с днем Татьяны своими словами.