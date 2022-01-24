С Татьяниным днем! Короткие поздравления в стихах и прозе на украинском языке
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Не забудьте поздравить всех своих знакомых Тань с их праздником.
Татьянин день — это веселый зимний праздник, который особенно любят студенты, ведь 25 января также отмечается День студента. Однако стоит помнить, что этот праздник — российский, а украинские студенты свой отмечают "профессиональный" праздник 17 ноября.
В Украине 25 января все внимание уделяют девушкам по имени Татьяна, ведь в этот день церковь чтит память священномученицы Татианы Римской. А это значит, что все Тани 25 января отмечают свои именины.
В этот день дамам принято дарить символические подарки и отправлять красивые и душевные поздравления. "Телеграф" подготовил для своих читателей короткие поздравления с Татьяниным днем на украинском языке в стихах и прозе, а также картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить своих знакомых.
Поздравления с Татьяниным днем в картинках
Короткие поздравления с Татьяниным днем на украинском языке
З днем Тетяни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай Свята дарує мудрість
І кохання щире.
Чує хай свята Тетяна
Всі твої бажання,
Допоможе в час важкий
Смутку і зітхання.
***
Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються.
***
Краса твоя нехай не в’яне,
Тобі бажаю в день Тетянин!
Красуне, квітни, мрій, твори,
Яскраво, мов вогонь, гори!
***
З днем Тетяни щиро вітаю,
Грошенят мішечок бажаю,
Подарунків, приємних сюрпризів,
Не збідніти навіть у кризі!
Щебетати, творити, кохати,
Все, що треба для щастячка, мати,
Мати друзів у радості й горі,
І в калюжах розгледіти зорі!
***
З днем Тетяни щиро вітаю,
Щастя, вдачі, любові бажаю,
Щоб частіше звучав твій щебет,
Щоб чудово було все в тебе.
Будь красива, чарівна, мила,
Хай міцніють з роками крила.
Я бажаю свою мати хатку,
У любові жити й достатку!
***
Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та спрагу до перемоги!
***
В День Тетяни побажань
Зичу щирих й шлю вітань!
Щастя, радості, натхнення,
Було щоб світлим сьогодення,
Життя презенти дарувало,
Негоди дім твій оминали!
***
Вітаю з Тетяниним днем та бажаю у душі залишатися життєрадісною дитиною, по життєвому шляху крокувати щасливою людиною. Нехай кожен день дарує яскраві емоції, приємні моменти, цікаві пригоди та щирі посмішки.
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