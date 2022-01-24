Татьянин день: красивые поздравления в стихах, картинках, открытках и видео

25 января можно сходить в церковь и помолиться святой Татьяне.

Во вторник, 25 января, отмечается светлых зимний праздник Татьянин день, название которого произошло от имени святой мученицы Татианы Римской, которую православная церковь поминает в этот день. Также это значит, что все девушки, которых назвали именем святой отмечают свои именины.

Многие студенты, особенно российские считают, что залогом успеха на всех зимних экзаменах станет весело отпразднованный Татьянин день.

"Телеграф" поздравляет всех девушек, которых зовут прекрасным именем Татьяна. Также мы собрали красивые поздравительные картинки, открытки, стихи и видео, которыми можно поздравить всех ваших знакомых Тань.

Поздравления с Татьяниным днем в картинках:

Поздравления с Татьяниным днем в стихах:

Пусть день Татьянин принесет, Любовь и счастье круглый год, Здоровье крепкое, везение, Удачу, радость, настроение! В морозный праздник января, Пусть сбудется мечта твоя, Тепла душевного, друзей, А рядом добрых лишь людей!

***

Красивым именем Татьяна

Была с рожденья названа.

Тебя сегодня поздравляю!

Пусть будет жизнь твоя полна

Здоровьем, счастьем и везением,

Веселым, ярким настроением!

Пусть все, что хочешь, исполняется,

Задуманное вмиг сбывается!

***

В прекрасный день Татьянин Я пожелать хочу добра, Улыбок, смеха и веселья. Ну и, конечно же, тепла. Скучать чтоб вам не приходилось, Веселье пусть придет в ваш дом. С друзьями вместе соберетесь За полным праздничным столом. Пускай любовь всех окружает, Пускай цветы в душе цветут. Пусть светлым будет каждый праздник, Друзья пусть радость принесут.

***

Сегодня праздник — День святой Татьяны!

И медлить с поздравлением не стану.

Желаю Вам я много-много счастья!

Друзей надежных, верных, настоящих.

Приятных встреч и самых добрых слов.

Побольше очень радостных звонков,

Здоровья крепкого и много долгих лет,

И каждый день в душе пусть будет свет!

***

Пусть Татьянин день согреет Вашу душу И наполнит сердце верой и теплом. Заступница святая, сон Ваш не нарушив, Пусть благословеньем Ваш одарит дом. Пусть Вас украшает из любви одежда, И покров из счастья пусть укроет Вас. Дар святой Татьяны — светлая надежда Пусть Вас наполняет каждый день и час.

***

С днём Татьяны поздравляю!

И от всей души желаю

Я бокал тебе вина,

В нём удачи чтоб сполна,

Женской нежной красоты,

Исполнения мечты.

Дней счастливых и уютных,

Ветерков в пути попутных!

Пей до дна напиток счастья,

Чтоб исчезли все ненастья.

Пусть всё сложится, случится,

Пусть любовь над всем свершится!

***

В Татьянин день судьба пусть улыбнется И принесет тебе и счастье, и любовь. Пусть все задуманное вечно удается, А радость, Танечка, приходит вновь и вновь. Чтоб ты вперед смотрела только лишь с улыбкой И чтоб сбывались все твои мечты. Поменьше в жизни делать чтоб ошибок, Тепла тебе, добра и красоты.

Видеопоздравления с Татьяниным днем:

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