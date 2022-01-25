С днем студента! Оригинальные поздравления и яркие открытки с праздником

В Татьянин день также отмечается и День студента.

Во вторник, 25 января, помимо праздника в честь христианской мученицы — святой Татианы Римской, студенты отмечают свой "профессиональный" праздник — День студента. Стоит отметить, что многие украинские учащиеся также празднуют 25 января, однако официальный праздник в Украине отмечается 17 ноября.

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День студента 25 января — считается праздником российских студентов. А дата эта выбрана потому, что в этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ о создании Московского университета.

"Телеграф" собрал наилучшие поздравительные картинки, которые помогут Вам поздравить своих одногруппников, однокурсников или друзей с их праздником.

Поздравления с Днем студента в картинках

Поздравления с Днем студента в стихах и прозе

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

***

Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии!

***

Поздравляю с днём студента!

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

***

Дорогой студент! Поздравляю тебя с твоим студенческим праздником и желаю не падать духом, а доблестно проходить сквозь дебри сессий, экзаменов и зачетов. Желаю тебе с интересом грызть гранит науки и получать знания, которые пригодятся тебе в дальнейшем. Желаю, чтобы ты получил профессию, о которой мечтаешь. И конечно же, желаю удачи, без которой студенту никак не обойтись.

***

Праздник молодежи, День студента,

Он прекрасен, как ты ни крути.

Завораживают многие моменты,

Да и все веселье на пути.

Резвые, активные ребята

Аж искрятся настроением все.

В таком возрасте все взрослые когда-то

Отмечали этот яркий день.

К сожалению, закончиться он должен,

Рады мы, что это будет позже —

Унеслась душа в веселья рощу!

***

С Днем Студента, ребятки! Лучших вам учебных моментов и самых крутых впечатлений по жизни. Будьте настойчивы, идя к своей мечте. Успеха, побольше улыбок, веселья и напористости в достижении целей. Будьте счастливы, любимы — и дарите те же эмоции родным и дорогим людям!

***

Ровной строчкой, как в конспекте,

Пусть построятся успехи,

Будь оплотом интеллекта,

Чтоб всё щёлкать, как орехи!

Пусть все сложные моменты

Вдруг окажутся просты,

Поздравляю с Днём студента,

Пусть сбываются мечты!

***

Поздравляю с Днём студента и хочу пожелать, чтобы голова никогда не болела от проблем и недосыпа, чтобы каждая сессия проходила весело и легко, чтобы в зачётке красовались только высокие отметки, чтобы в жизни во всех направлениях ждал успех и счастье.

В любом случае шумно отметить праздник не удастся. Этому препятствует не только катастрофичная ситуация с коронавирусом, но и погода. В конце января синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и сильные морозы.