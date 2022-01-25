С днем студента! Оригинальные поздравления и яркие открытки с праздником
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В Татьянин день также отмечается и День студента.
Во вторник, 25 января, помимо праздника в честь христианской мученицы — святой Татианы Римской, студенты отмечают свой "профессиональный" праздник — День студента. Стоит отметить, что многие украинские учащиеся также празднуют 25 января, однако официальный праздник в Украине отмечается 17 ноября.
День студента 25 января — считается праздником российских студентов. А дата эта выбрана потому, что в этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ о создании Московского университета.
"Телеграф" собрал наилучшие поздравительные картинки, которые помогут Вам поздравить своих одногруппников, однокурсников или друзей с их праздником.
Поздравления с Днем студента в картинках
Поздравления с Днем студента в стихах и прозе
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
***
Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии!
***
Поздравляю с днём студента!
И спешу я пожелать,
Чтобы только на отлично
Все экзамены сдавать,
Самых интересных лекций,
Замечательных друзей,
Ярких, радостных эмоций,
Жить чтоб было веселей!
***
Дорогой студент! Поздравляю тебя с твоим студенческим праздником и желаю не падать духом, а доблестно проходить сквозь дебри сессий, экзаменов и зачетов. Желаю тебе с интересом грызть гранит науки и получать знания, которые пригодятся тебе в дальнейшем. Желаю, чтобы ты получил профессию, о которой мечтаешь. И конечно же, желаю удачи, без которой студенту никак не обойтись.
***
Праздник молодежи, День студента,
Он прекрасен, как ты ни крути.
Завораживают многие моменты,
Да и все веселье на пути.
Резвые, активные ребята
Аж искрятся настроением все.
В таком возрасте все взрослые когда-то
Отмечали этот яркий день.
К сожалению, закончиться он должен,
Рады мы, что это будет позже —
Унеслась душа в веселья рощу!
***
С Днем Студента, ребятки! Лучших вам учебных моментов и самых крутых впечатлений по жизни. Будьте настойчивы, идя к своей мечте. Успеха, побольше улыбок, веселья и напористости в достижении целей. Будьте счастливы, любимы — и дарите те же эмоции родным и дорогим людям!
***
Ровной строчкой, как в конспекте,
Пусть построятся успехи,
Будь оплотом интеллекта,
Чтоб всё щёлкать, как орехи!
Пусть все сложные моменты
Вдруг окажутся просты,
Поздравляю с Днём студента,
Пусть сбываются мечты!
***
Поздравляю с Днём студента и хочу пожелать, чтобы голова никогда не болела от проблем и недосыпа, чтобы каждая сессия проходила весело и легко, чтобы в зачётке красовались только высокие отметки, чтобы в жизни во всех направлениях ждал успех и счастье.
В любом случае шумно отметить праздник не удастся. Этому препятствует не только катастрофичная ситуация с коронавирусом, но и погода. В конце января синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и сильные морозы.