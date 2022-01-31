Китайский Новый год 2022: красочные поздравления в картинках, открытках и прозе

Китайский Новый год - один из самых веселых всемирных праздников.

Согласно китайскому календарю Новый 2022 год наступает не 1 января, а в день второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. В 2022-м году эта дата припадает на 1-е февраля.

Китайцы также называют это торжество — "Праздником весны". Они верят, что с приходом Нового года наступает и новый жизненный цикл: природа пробуждается и все вокруг оживает. Согласно китайской культуре праздник принято отмечать с особым размахом.

Каждый год по восточному календарю посвящен одному из двенадцати животных, разного цвета и стихии. В 2022-м – это Черный Водяной Тигр. "Телеграф" поздравляет всех своих читателей с праздником, а чтобы и вы могли поздравить своих родных и знакомых, мы подготовили лучшие поздравления с Китайским Новым годом.

Поздравления с китайским Новым годом 2022 в картинках

Поздравления с китайским Новым годом 2022 в прозе

Поздравляем Вас с наступлением Нового года по китайскому календарю, пусть эта дата войдёт в Ваш дом радостными новостями, счастливыми событиями, запомнится яркими эмоциями и принесёт с собой любовь, добро и удачу.

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Поздравляю тебя с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю тебе, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!

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Вот на пороге Китайский Новый год. Я тебя хочу поздравить и от всей души пожелать столько счастья и везенья, сколько китайцев на планете. Пусть этот год имеет узкий круг забот и крупные масштабы успеха. Пусть в жизни появятся новые возможности и новые идеи процветания, хорошие мысли и новости жизни.

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Пусть Китайский Новый Год избавит от грустных мыслей, скучных людей и ненужных хлопот. Поздравляю и желаю крепкого духа и отменного здоровья, отличного настроения и хороших людей рядом. Пусть всё ненужное уходит прочь. Пусть впереди ждёт только успех, достаток и счастье!

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В Китайский Новый Год желаю яркой жизни, словно весёлый карнавал и столько счастья, сколько китайцев в стране. Пусть будет стол богат не только в праздничные дни, пусть радость и удача сопутствуют повсюду. Желаю в новом году здравствовать и процветать.

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Поздравляю с Китайским Новым годом и пожелать хочу толстых конвертов с деньгами, постоянного порядка и уюта в доме, добрых и весёлых гостей, звонкого и громкого смеха, ярких и красочных фейерверков, несомненного достатка и обилия вкусной еды на столе.

Недавно "Телеграф" составил гороскоп по картам Таро, что принесет китайский Новый год для каждого знака Зодиака. Кто в год Тигра вступит в брак, а кто избавится от страхов — узнайте в нашем материале.