С китайским Новым годом! Яркие поздравления в стихах, картинках и открытках
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 42
Считается, что именно в Китайский Новый год мир переходит в новый период
Во вторник, 1 февраля 2022 года, в день второго новолуния после дня зимнего солнцестояния, согласно китайскому календарю, начинается Новый восточный год Черного Водяного Тигра. Отметим, что отмечать китайцы будут не 2022-й, а 4720 год.
В китайской культуре принято встречать этот яркий и веселый праздник с особым размахом. В этот день в небо запускают фейерверки, и развешивают тысяч красных огоньков. Китайцы верят, что красный цвет отпугивает злых духов.
"Телеграф" подготовил красивые поздравления с Китайским Новым 2022 годом в картинках, открытках и стихах.
Поздравления с китайским Новым годом 2022 в картинках
Поздравления с китайским Новым годом 2022 в стихах
Прошел славянский Новый год,
Теперь китайского черед.
Пускай же всем он принесет
Жизнь без печалей и забот,
Здоровья крепкого побольше,
И отдыха как можно дольше,
Да чтоб всегда было на личном
У вас все только на "отлично"!
***
Я хочу поздравить Вас
С Новым годом, но Китайским!
Пожелать хочу, друзья
Много радости и счастья!
Пусть Китайский новый год
Вам удачу принесет.
И здоровья, и любви.
И, конечно, красоты!
***
Пускай китайский Новый год
Подарит радость и веселье,
И принесет большой доход,
Чтоб жизнь дарила наслаждение!
Желаю счастья, процветания,
Чтобы удача вслед летела!
Пусть исполняются желания,
Чтоб сердце сладко всегда пело!
***
Снова в небе фейерверки,
Снова праздник наступил,
Яркий Новый год китайский
Свой приход провозгласил.
Ты зажги фонарик алый,
Чтоб злых духов отпугнуть,
Сделай шаг навстречу счастью
И продолжи жизни путь!
***
Всегда полон веселья
Китайский Новый год!
Пусть яркие мгновения
Праздник принесет!
Желаю счастья много,
Добра, любви, успеха,
Здоровьечка стального,
Радости и смеха!
***
Пусть Китайский Новый год
Море счастья принесет,
И любви, и процветания,
И в глазах всегда сияние!
Чтобы доходы умножались,
И здоровье прибавлялось,
Чуда, сказки, волшебства,
С Новым годом вас, ура!
Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-