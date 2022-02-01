С китайским Новым годом! Яркие поздравления в стихах, картинках и открытках

Считается, что именно в Китайский Новый год мир переходит в новый период

Во вторник, 1 февраля 2022 года, в день второго новолуния после дня зимнего солнцестояния, согласно китайскому календарю, начинается Новый восточный год Черного Водяного Тигра. Отметим, что отмечать китайцы будут не 2022-й, а 4720 год.

В китайской культуре принято встречать этот яркий и веселый праздник с особым размахом. В этот день в небо запускают фейерверки, и развешивают тысяч красных огоньков. Китайцы верят, что красный цвет отпугивает злых духов.

"Телеграф" подготовил красивые поздравления с Китайским Новым 2022 годом в картинках, открытках и стихах.

Поздравления с китайским Новым годом 2022 в картинках

Поздравления с китайским Новым годом 2022 в стихах

Прошел славянский Новый год, Теперь китайского черед. Пускай же всем он принесет Жизнь без печалей и забот, Здоровья крепкого побольше, И отдыха как можно дольше, Да чтоб всегда было на личном У вас все только на "отлично"!

***

Я хочу поздравить Вас

С Новым годом, но Китайским!

Пожелать хочу, друзья

Много радости и счастья!

Пусть Китайский новый год

Вам удачу принесет.

И здоровья, и любви.

И, конечно, красоты!

***

Пускай китайский Новый год Подарит радость и веселье, И принесет большой доход, Чтоб жизнь дарила наслаждение! Желаю счастья, процветания, Чтобы удача вслед летела! Пусть исполняются желания, Чтоб сердце сладко всегда пело!

***

Снова в небе фейерверки,

Снова праздник наступил,

Яркий Новый год китайский

Свой приход провозгласил.

Ты зажги фонарик алый,

Чтоб злых духов отпугнуть,

Сделай шаг навстречу счастью

И продолжи жизни путь!

***

Всегда полон веселья Китайский Новый год! Пусть яркие мгновения Праздник принесет! Желаю счастья много, Добра, любви, успеха, Здоровьечка стального, Радости и смеха!

***

Пусть Китайский Новый год

Море счастья принесет,

И любви, и процветания,

И в глазах всегда сияние!

Чтобы доходы умножались,

И здоровье прибавлялось,

Чуда, сказки, волшебства,

С Новым годом вас, ура!

Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале.