Укр

С китайским Новым годом! Яркие поздравления в стихах, картинках и открытках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Китайский новый год выпадает на ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года
Китайский новый год выпадает на ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года

Считается, что именно в Китайский Новый год мир переходит в новый период

Во вторник, 1 февраля 2022 года, в день второго новолуния после дня зимнего солнцестояния, согласно китайскому календарю, начинается Новый восточный год Черного Водяного Тигра. Отметим, что отмечать китайцы будут не 2022-й, а 4720 год.

В китайской культуре принято встречать этот яркий и веселый праздник с особым размахом. В этот день в небо запускают фейерверки, и развешивают тысяч красных огоньков. Китайцы верят, что красный цвет отпугивает злых духов.

"Телеграф" подготовил красивые поздравления с Китайским Новым 2022 годом в картинках, открытках и стихах.

Поздравления с китайским Новым годом 2022 в картинках

Поздравления с китайским Новым годом 2022 в стихах

Прошел славянский Новый год,

Теперь китайского черед.

Пускай же всем он принесет

Жизнь без печалей и забот,

Здоровья крепкого побольше,

И отдыха как можно дольше,

Да чтоб всегда было на личном

У вас все только на "отлично"!

***

Я хочу поздравить Вас

С Новым годом, но Китайским!

Пожелать хочу, друзья

Много радости и счастья!

Пусть Китайский новый год

Вам удачу принесет.

И здоровья, и любви.

И, конечно, красоты!

***

Пускай китайский Новый год

Подарит радость и веселье,

И принесет большой доход,

Чтоб жизнь дарила наслаждение!

Желаю счастья, процветания,

Чтобы удача вслед летела!

Пусть исполняются желания,

Чтоб сердце сладко всегда пело!

***

Снова в небе фейерверки,

Снова праздник наступил,

Яркий Новый год китайский

Свой приход провозгласил.

Ты зажги фонарик алый,

Чтоб злых духов отпугнуть,

Сделай шаг навстречу счастью

И продолжи жизни путь!

***

Всегда полон веселья

Китайский Новый год!

Пусть яркие мгновения

Праздник принесет!

Желаю счастья много,

Добра, любви, успеха,

Здоровьечка стального,

Радости и смеха!

***

Пусть Китайский Новый год

Море счастья принесет,

И любви, и процветания,

И в глазах всегда сияние!

Чтобы доходы умножались,

И здоровье прибавлялось,

Чуда, сказки, волшебства,

С Новым годом вас, ура!

Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале.

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