Поздравления с Китайским Новым годом-2022: короткие СМС, открытки и видео
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Лучшие поздравления С Новым годом по восточному календарю
Жители Поднебесной встречают новый жизненный цикл, покровителем которого будет Черный Водяной Тигр. В 2022 году Новый год в Китае начнется 1 февраля, а закончится 22 января 2023 года.
"Телеграф" подскажет, что пожелать своим знакомым на китайский Новый год и поделится красивыми и яркими вариантами открыток и картинок к празднику.
Открытки с китайским Новым годом-2022
Короткие стихи, СМС-поздравления с китайским Новым годом-2022
Прошел славянский Новый год,
Теперь китайского черед.
Пускай же всем он принесет
Жизнь без печалей и забот,
Здоровья крепкого побольше,
И отдыха как можно дольше,
Да чтоб всегда было на личном
У вас все только на "отлично"!
Зима проходит, и вот-вот
Придёт китайский Новый год.
Пусть вам он принесёт с собой
Достаток в дом, души покой.
Любовь в сердца, в делах удачу,
Пусть все смеются и не плачут,
Пусть будет мирным небосвод,
И только радость целый год!
Новый Год, любимый праздник,
Можно много раз встречать.
Вот традицию Китая
Отчего не поддержать?
Пустим огненных драконов,
Зафигачим фейерверк…
С Новым вас китайским Годом,
Поздравляю всех-всех — всех!
Я хочу поздравить Вас
С Новым годом, но Китайским!
Пожелать хочу, друзья
Много радости и счастья!
Пусть Китайский новый год
Вам удачу принесет.
И здоровья, и любви.
И, конечно, красоты!
Видеопоздравления с китайским Новым годом-2022
Поздравьте своих близких и друзей с китайским Новым годом и пусть все в вашей жизни в 2022 году будет хорошо!
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