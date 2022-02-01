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Поздравления с Китайским Новым годом-2022: короткие СМС, открытки и видео

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Китайский Новый год - поздравления с праздником
Китайский Новый год - поздравления с праздником

Лучшие поздравления С Новым годом по восточному календарю

Жители Поднебесной встречают новый жизненный цикл, покровителем которого будет Черный Водяной Тигр. В 2022 году Новый год в Китае начнется 1 февраля, а закончится 22 января 2023 года.

"Телеграф" подскажет, что пожелать своим знакомым на китайский Новый год и поделится красивыми и яркими вариантами открыток и картинок к празднику.

Открытки с китайским Новым годом-2022

Короткие стихи, СМС-поздравления с китайским Новым годом-2022

Прошел славянский Новый год,

Теперь китайского черед.

Пускай же всем он принесет

Жизнь без печалей и забот,

Здоровья крепкого побольше,

И отдыха как можно дольше,

Да чтоб всегда было на личном

У вас все только на "отлично"!

Зима проходит, и вот-вот

Придёт китайский Новый год.

Пусть вам он принесёт с собой

Достаток в дом, души покой.

Любовь в сердца, в делах удачу,

Пусть все смеются и не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И только радость целый год!

Новый Год, любимый праздник,

Можно много раз встречать.

Вот традицию Китая

Отчего не поддержать?

Пустим огненных драконов,

Зафигачим фейерверк…

С Новым вас китайским Годом,

Поздравляю всех-всех — всех!

Я хочу поздравить Вас

С Новым годом, но Китайским!

Пожелать хочу, друзья

Много радости и счастья!

Пусть Китайский новый год

Вам удачу принесет.

И здоровья, и любви.

И, конечно, красоты!

Видеопоздравления с китайским Новым годом-2022

Поздравьте своих близких и друзей с китайским Новым годом и пусть все в вашей жизни в 2022 году будет хорошо!

Теги:
#Стихи #Поздравления #Открытки #Китайский новый год
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