Поздравления с Китайским Новым годом-2022: короткие СМС, открытки и видео

Лучшие поздравления С Новым годом по восточному календарю

Жители Поднебесной встречают новый жизненный цикл, покровителем которого будет Черный Водяной Тигр. В 2022 году Новый год в Китае начнется 1 февраля, а закончится 22 января 2023 года.

"Телеграф" подскажет, что пожелать своим знакомым на китайский Новый год и поделится красивыми и яркими вариантами открыток и картинок к празднику.

Открытки с китайским Новым годом-2022

Короткие стихи, СМС-поздравления с китайским Новым годом-2022

Прошел славянский Новый год, Теперь китайского черед. Пускай же всем он принесет Жизнь без печалей и забот, Здоровья крепкого побольше, И отдыха как можно дольше, Да чтоб всегда было на личном У вас все только на "отлично"!

Зима проходит, и вот-вот Придёт китайский Новый год. Пусть вам он принесёт с собой Достаток в дом, души покой. Любовь в сердца, в делах удачу, Пусть все смеются и не плачут, Пусть будет мирным небосвод, И только радость целый год!

Новый Год, любимый праздник, Можно много раз встречать. Вот традицию Китая Отчего не поддержать? Пустим огненных драконов, Зафигачим фейерверк… С Новым вас китайским Годом, Поздравляю всех-всех — всех!

Я хочу поздравить Вас С Новым годом, но Китайским! Пожелать хочу, друзья Много радости и счастья! Пусть Китайский новый год Вам удачу принесет. И здоровья, и любви. И, конечно, красоты!

Видеопоздравления с китайским Новым годом-2022

Поздравьте своих близких и друзей с китайским Новым годом и пусть все в вашей жизни в 2022 году будет хорошо!