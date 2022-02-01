С 1 февраля! Красивые открытки и картинки с последним зимнем месяцем
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Вот и наступил второй месяц зимы
С наступлением китайского Нового года во всем мире приветствуют приход в 2022 году последнего месяца зимы.
Пусть первый день февраля подарит нашим читателям чувство счастья, уюта и радости. Хотим, чтобы эта зимняя пора стала для вас периодом радостных встреч и приятных эмоций!
"Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок с 1 февраля, которыми вы можете поздравить своих близких с помощью социальной сети или мессенджера.
Напомним, что китайскому Новому году будет покровительствовать Черный Водяной Тигр, который символизирует силу и бесстрашие. Поздравьте своих близких и друзей с китайским Новым годом и пусть все в вашей жизни в 2022 году будет хорошо!
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