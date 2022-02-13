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День всех влюбленных 2022: прикольные открытки к празднику

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Прикольные и смешные поздравления с Днем святого Валентина
Прикольные и смешные поздравления с Днем святого Валентина

Забавные картинки к самому романтическому празднику года — в нашей подборке

В 2022 году День святого Валентина выпадает на понедельник, 14 февраля. В эту романтическую дату не забудьте поздравить своих любимых с праздником.

Сейчас все популярней становятся прикольные поздравления с Днем всех влюбленных. Если раньше были записки с пламенными признаниями в любви, то сегодня к празднику относятся больше с иронией. Смешные картинки поднимают настроение двум партнерам, которые влюблены и тому, кто их выбирает для любимых, и тому, кто их получает.

Если ваша вторая половинка любит почаще улыбаться, "Телеграф" предлагает отправить близкому человеку забавную открытку с Днем святого Валентина. Такие картинки обязательно поднимут настроение!

Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022
Смешные открытки с Днем святого Валентина 2022

Ранее "Телеграф" сообщал, что в День святого Валентина 14 февраля украинцев порадует теплая погода.

Теги:
#Юмор #Поздравления #Открытки #День Святого Валентина #День всех влюбленных #Приколы
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