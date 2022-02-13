День подруг 13 февраля: поздравления в стихах, милые открытки с праздником
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Красивые поздравления в стихах и открытках
В это воскресенье, 13 февраля, отмечается День подруг, или Международный день женской дружбы. В мире праздник носит неофициальный характер. Он возник по образу Дня всех влюбленных, только в этот день поздравляют друг друга не влюбленные парочки, а близкие подруги.
День подруг был придуман главной героиней Лесли Ноуп из популярного ситкома "Парки и зоны отдыха" (2009-2015) — Galentines’s Day — идиома gal pals (в переводе подруги) и День Валентина, то есть буквально "Подружкин день".
13 февраля представительницы прекрасного пола собираются вместе, чтобы повспоминать о совместных историях, повеселиться и просто насладится обществом друг друга. Такие посиделки помогают отвлечься от бытовых проблем и зарядится позитивной энергией.
Дружить с тобой,мне так приятно
И нет пути уже обратно,
Вовек с тобою не расстанусь,
В твоём сердечке я останусь.
Давай хранить Любовь и Дружбу,
Пусть всё, что нам на свете нужно,
Улыбка, взгляд и слово друга
Навеки с нами неразлучно будет!
Не та подруга, что подругою зовётся,
А та, что на проблемы и несчастье отзовётся!
Которая и в горе и в беде поможет,
Предать и осудить не сможет!
Что не имеет зла, корысти…
И помогает обоюдно в жизни.
Которая без слов тебя поймёт,
И если позовёшь — всегда придёт!
А жизнь когда невмоготу —
Без приглашений отзываясь на беду,
На похвалу и благодарности не метит —
Нет Человека лучшего на Свете!
Знают люди все в округе
То, что мы с тобой подруги.
Знают все о дружбе нашей,
Между нами нету фальши!
С Днем подруги поздравляю!
Радости тебе большой
И любви тебе желаю
Я сегодня всей душой!
Чтобы ссоры, огорченья
Обходили стороной,
Подружиться я желаю
С новой, радужной мечтой!
С днем подруги принимай
Мои поздравления!
Пусть тебя по жизни ждут
Счастье, приключения,
Страсти, радость и грехи,
И узы любовные.
Сочинять тебе стихи
Желаю нескромные!
Чтобы в кошельке твоем
Всегда деньги были,
А мужчины чтоб тебя
До ста лет любили!
С днем подруги поздравляю
Я тебя сегодня!
Стильной быть тебе желаю,
Красивой и модной.
Быть тебе желаю я
Классной, идеальной,
Чтобы не было прохода
От мужчин нормальных!
Быть тебе желаю я
Просто королевой,
Чтоб любимый не ходил
От тебя налево!
Больше красивых открыток и картинок с Днем подруг наши читатели и читательницы могут найти в нашем предыдущем материале.
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