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День подруг 13 февраля: поздравления в стихах, милые открытки с праздником

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День подруг в мире отмечается 13 февраля Новость обновлена 13 февраля 2022, 13:18
День подруг в мире отмечается 13 февраля

Красивые поздравления в стихах и открытках

В это воскресенье, 13 февраля, отмечается День подруг, или Международный день женской дружбы. В мире праздник носит неофициальный характер. Он возник по образу Дня всех влюбленных, только в этот день поздравляют друг друга не влюбленные парочки, а близкие подруги.

День подруг был придуман главной героиней Лесли Ноуп из популярного ситкома "Парки и зоны отдыха" (2009-2015) — Galentines’s Day — идиома gal pals (в переводе подруги) и День Валентина, то есть буквально "Подружкин день".

13 февраля представительницы прекрасного пола собираются вместе, чтобы повспоминать о совместных историях, повеселиться и просто насладится обществом друг друга. Такие посиделки помогают отвлечься от бытовых проблем и зарядится позитивной энергией.

Дружить с тобой,мне так приятно

И нет пути уже обратно,

Вовек с тобою не расстанусь,

В твоём сердечке я останусь.

Давай хранить Любовь и Дружбу,

Пусть всё, что нам на свете нужно,

Улыбка, взгляд и слово друга

Навеки с нами неразлучно будет!

Не та подруга, что подругою зовётся,

А та, что на проблемы и несчастье отзовётся!

Которая и в горе и в беде поможет,

Предать и осудить не сможет!

Что не имеет зла, корысти…

И помогает обоюдно в жизни.

Которая без слов тебя поймёт,

И если позовёшь — всегда придёт!

А жизнь когда невмоготу —

Без приглашений отзываясь на беду,

На похвалу и благодарности не метит —

Нет Человека лучшего на Свете!

Знают люди все в округе

То, что мы с тобой подруги.

Знают все о дружбе нашей,

Между нами нету фальши!

С Днем подруги поздравляю!

Радости тебе большой

И любви тебе желаю

Я сегодня всей душой!

Чтобы ссоры, огорченья

Обходили стороной,

Подружиться я желаю

С новой, радужной мечтой!

С днем подруги принимай

Мои поздравления!

Пусть тебя по жизни ждут

Счастье, приключения,

Страсти, радость и грехи,

И узы любовные.

Сочинять тебе стихи

Желаю нескромные!

Чтобы в кошельке твоем

Всегда деньги были,

А мужчины чтоб тебя

До ста лет любили!

С днем подруги поздравляю

Я тебя сегодня!

Стильной быть тебе желаю,

Красивой и модной.

Быть тебе желаю я

Классной, идеальной,

Чтобы не было прохода

От мужчин нормальных!

Быть тебе желаю я

Просто королевой,

Чтоб любимый не ходил

От тебя налево!

Больше красивых открыток и картинок с Днем подруг наши читатели и читательницы могут найти в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Подруги #Поздравления #Праздники #Открытки
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