День подруг 13 февраля: поздравления в стихах, милые открытки с праздником

Красивые поздравления в стихах и открытках

В это воскресенье, 13 февраля, отмечается День подруг, или Международный день женской дружбы. В мире праздник носит неофициальный характер. Он возник по образу Дня всех влюбленных, только в этот день поздравляют друг друга не влюбленные парочки, а близкие подруги.

День подруг был придуман главной героиней Лесли Ноуп из популярного ситкома "Парки и зоны отдыха" (2009-2015) — Galentines’s Day — идиома gal pals (в переводе подруги) и День Валентина, то есть буквально "Подружкин день".

13 февраля представительницы прекрасного пола собираются вместе, чтобы повспоминать о совместных историях, повеселиться и просто насладится обществом друг друга. Такие посиделки помогают отвлечься от бытовых проблем и зарядится позитивной энергией.

Дружить с тобой,мне так приятно И нет пути уже обратно, Вовек с тобою не расстанусь, В твоём сердечке я останусь. Давай хранить Любовь и Дружбу, Пусть всё, что нам на свете нужно, Улыбка, взгляд и слово друга Навеки с нами неразлучно будет!

Не та подруга, что подругою зовётся, А та, что на проблемы и несчастье отзовётся! Которая и в горе и в беде поможет, Предать и осудить не сможет! Что не имеет зла, корысти… И помогает обоюдно в жизни. Которая без слов тебя поймёт, И если позовёшь — всегда придёт! А жизнь когда невмоготу — Без приглашений отзываясь на беду, На похвалу и благодарности не метит — Нет Человека лучшего на Свете!

Знают люди все в округе То, что мы с тобой подруги. Знают все о дружбе нашей, Между нами нету фальши! С Днем подруги поздравляю! Радости тебе большой И любви тебе желаю Я сегодня всей душой! Чтобы ссоры, огорченья Обходили стороной, Подружиться я желаю С новой, радужной мечтой!

С днем подруги принимай Мои поздравления! Пусть тебя по жизни ждут Счастье, приключения, Страсти, радость и грехи, И узы любовные. Сочинять тебе стихи Желаю нескромные! Чтобы в кошельке твоем Всегда деньги были, А мужчины чтоб тебя До ста лет любили!

С днем подруги поздравляю Я тебя сегодня! Стильной быть тебе желаю, Красивой и модной. Быть тебе желаю я Классной, идеальной, Чтобы не было прохода От мужчин нормальных! Быть тебе желаю я Просто королевой, Чтоб любимый не ходил От тебя налево!

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