День святого Валентина: трогательные поздравления с праздником своими словами

День Святого Валентина — это праздник пылких признаний в любви и нежных искренних пожеланий.

День святого Валентина, или День всех влюбленных — один из самых романтических праздников, который отмечается во всем мире 14 февраля. Стоит отметить, что история этого праздника берет свое начало еще со времен Древнего Рима, а именно с необычного фестиваля — Луперкалии.

Смысл праздника был в том, чтобы найти себе "подругу" на год. Для этого незамужние девушки писали на пергаменте свои имена и опускали их в общую корзину, а холостяки вслепую выбирали себе пару, доставая бумажки с именами.

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Лишь в 496 году праздник получил своего нового покровителя — святого Валентина. Он был священником, и в период войны, когда был запрет на бракосочетания, тайно венчал солдат с их возлюбленными. За это Валентин был казнен.

Несмотря на столь печальную историю, праздник очень светлый и романтичный. Влюбленные в этот день обмениваются подарками и признаются друг другу в любви. А чтобы вы могли поздравить своих любимых с праздником, "Телеграф"подготовил подборку красивых поздравлений в картинках и своими словами.

Поздравления с Днем святого Валентина в картинках

Поздравления с Днем святого Валентина в прозе

С Днем святого Валентина всех любимых и любящих людей! Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!

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Любовь — это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить и утопать в безграничной любви! Пускай этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и самых радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!

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Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

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С Днем всех влюбленных! Пусть любовь защитит Вас своими крепкими и теплыми объятиями от всех невзгод, горечей и разочарований. Пусть любимые люди всегда будут рядом, никогда не предают, а держат за руку и помогают двигаться вперед. Берегите в себе такое важное и нужное чувство, как любовь.

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Поздравляю с Днём святого Валентина! Пусть любовь правит твоим миром, путь она дарит тебе радость и улыбку, счастье и вдохновение, страсть и чувство полёта. Желаю каждый день заново влюбляться в свою вторую половинку и в эту прекрасную жизнь.

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Поздравляю с Днём всех влюблённых! Пусть святой Валентин посетит сердце каждого и оставит частичку светлых чувств, капельку нежности и чуткую любовь. Желаю, чтобы чувства пылали огнём, и горело всё внутри от бесконечного счастья, которое вселяет в нас любовь. Берегите любимых, и пусть вас объединяет крепкая связь, взаимная поддержка и искренность души.

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В праздник любящих сердец — День святого Валентина, желаю найти и не потерять ту самую половинку, то самое понимающее сердце, которое никогда не захочется отпускать! Любовь живет не три года: она бессмертная, если настоящая! Желаю именно такую любовь найти и пронести через всю жизнь.

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