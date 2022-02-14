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Короткие поздравления с Днем влюбленный в стихах и прозе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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День святого Валентина – это праздник романтики, любви и нежности
День святого Валентина – это праздник романтики, любви и нежности

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков

В понедельник, 14 февраля во многих странах мира отмечается один из самых романтических праздников — День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных. В этот день принято признаваться в любви и дарить своим любимым валентинки.

История этой традиции кроется в истории самого праздника. Покровитель праздника, святой Валентин, при жизни был простым священником, который не побоялся пойти против запрета, и тайно венчал влюбленных солдатов во время войны. Об этом узнали, и Валентина приговорили к казни. За день до своей смерти он написал любовное послание дочке тюремщика, в которую влюбился пока был в камере.

Часто выходит так, что из-за нахлынувших чувств, ты не можешь выразить это в словах, поэтому "Телеграф" собрал подборку коротких, но красивых поздравлений, которые вы сможете отправить своим родным.

Поздравления с Днем святого Валентина в картинках

Короткие поздравления с Днем святого Валентина

В День святого Валентина

Я желаю от души

Радости, любви взаимной

И чудес самых больших!

Самых ярких впечатлений,

Самых праздничных минут.

Счастье рядом, несомненно,

Ты об этом не забудь!

***

Живите в любви, радуйтесь каждому новому дню и видите прелести в любом времени года. Пусть грусть и разлука обходят вас стороной. Бережно относитесь друг к другу и цените каждый миг, когда вы вместе. Будьте счастливы. С Днём влюблённых!

***

С Днём святого Валентина!

Пусть глаза горят от страсти,

Чувства бьются в сердце сильно,

Наполняют душу счастьем.

Пусть удача встретит повсюду,

Вдохновляют те, кто рядом,

Ждёт с любовью дом уютный,

А в нём — радостные взгляды!

***

Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать, что такое одиночество. Чтоб всегда были руки, которые бы грели, губы, которые бы целовали и душа, которая бы любила. Дарите любовь и получайте. С Днем святого Валентина!

***

В день святого Валентина поздравляю я тебя,

Пусть вторая половина будет рядышком всегда,

Пусть сердечные дела не приносят вред,

Пусть любовь и доброта будут на сто лет.

Солнце пусть осветит путь, согревая вас.

Красота, успех и страсть не покинет вас.

***

Поздравляю с Днём святого Валентина и хочу пожелать самой большой, искренней, светлой, взаимной, страстной, сильной, эмоциональной, красивой и неугасаемой любви в твоей жизни. И пусть эта самая любовь сделает тебя по-настоящему счастливым человеком!

***

В День святого Валентина

Пожелаю я любви вам,

Чтобы было в жизни счастье

В поцелуях и объятиях!

Чтоб от радости сияли,

И любили, и мечтали,

Никогда не унывали,

День влюбленных отмечали!

***

Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.

***

С днем любви, с днем Валентина!

Счастья, радости, тепла.

Чтобы жизнь была счастливой

И любовь с собой несла —

Романтичную и яркую,

Фееричную и жаркую,

И весеннюю, и зимнюю,

Обязательно взаимную!

***

Пусть светлая пора настанет в ваших отношениях. На душе всегда будет тепло и уютно, весело и надежно. Искренних чувств, коротких расставаний, исполнения желаний, красивых ухаживаний, никаких печалей.

Больше красивых поздравлений с Днем всех влюбленных вы можете найти в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Поздравления #День влюбленных #День Святого Валентина #открытки на День святого Валентина #Валентинки на день святого Валентина
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