Короткие поздравления с Днем влюбленный в стихах и прозе

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков

В понедельник, 14 февраля во многих странах мира отмечается один из самых романтических праздников — День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных. В этот день принято признаваться в любви и дарить своим любимым валентинки.

История этой традиции кроется в истории самого праздника. Покровитель праздника, святой Валентин, при жизни был простым священником, который не побоялся пойти против запрета, и тайно венчал влюбленных солдатов во время войны. Об этом узнали, и Валентина приговорили к казни. За день до своей смерти он написал любовное послание дочке тюремщика, в которую влюбился пока был в камере.

Читайте также: Категория Поздравления День святого Валентина: трогательные поздравления с праздником своими словами День Святого Валентина — это праздник пылких признаний в любви и нежных искренних пожеланий.

Часто выходит так, что из-за нахлынувших чувств, ты не можешь выразить это в словах, поэтому "Телеграф" собрал подборку коротких, но красивых поздравлений, которые вы сможете отправить своим родным.

Поздравления с Днем святого Валентина в картинках

Короткие поздравления с Днем святого Валентина

В День святого Валентина Я желаю от души Радости, любви взаимной И чудес самых больших! Самых ярких впечатлений, Самых праздничных минут. Счастье рядом, несомненно, Ты об этом не забудь!

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Живите в любви, радуйтесь каждому новому дню и видите прелести в любом времени года. Пусть грусть и разлука обходят вас стороной. Бережно относитесь друг к другу и цените каждый миг, когда вы вместе. Будьте счастливы. С Днём влюблённых!

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С Днём святого Валентина! Пусть глаза горят от страсти, Чувства бьются в сердце сильно, Наполняют душу счастьем. Пусть удача встретит повсюду, Вдохновляют те, кто рядом, Ждёт с любовью дом уютный, А в нём — радостные взгляды!

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Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать, что такое одиночество. Чтоб всегда были руки, которые бы грели, губы, которые бы целовали и душа, которая бы любила. Дарите любовь и получайте. С Днем святого Валентина!

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В день святого Валентина поздравляю я тебя, Пусть вторая половина будет рядышком всегда, Пусть сердечные дела не приносят вред, Пусть любовь и доброта будут на сто лет. Солнце пусть осветит путь, согревая вас. Красота, успех и страсть не покинет вас.

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Поздравляю с Днём святого Валентина и хочу пожелать самой большой, искренней, светлой, взаимной, страстной, сильной, эмоциональной, красивой и неугасаемой любви в твоей жизни. И пусть эта самая любовь сделает тебя по-настоящему счастливым человеком!

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В День святого Валентина Пожелаю я любви вам, Чтобы было в жизни счастье В поцелуях и объятиях! Чтоб от радости сияли, И любили, и мечтали, Никогда не унывали, День влюбленных отмечали!

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Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.

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С днем любви, с днем Валентина! Счастья, радости, тепла. Чтобы жизнь была счастливой И любовь с собой несла — Романтичную и яркую, Фееричную и жаркую, И весеннюю, и зимнюю, Обязательно взаимную!

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Пусть светлая пора настанет в ваших отношениях. На душе всегда будет тепло и уютно, весело и надежно. Искренних чувств, коротких расставаний, исполнения желаний, красивых ухаживаний, никаких печалей.

Больше красивых поздравлений с Днем всех влюбленных вы можете найти в нашем предыдущем материале.