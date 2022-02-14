Короткие поздравления с Днем влюбленный в стихах и прозе
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Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков
В понедельник, 14 февраля во многих странах мира отмечается один из самых романтических праздников — День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных. В этот день принято признаваться в любви и дарить своим любимым валентинки.
История этой традиции кроется в истории самого праздника. Покровитель праздника, святой Валентин, при жизни был простым священником, который не побоялся пойти против запрета, и тайно венчал влюбленных солдатов во время войны. Об этом узнали, и Валентина приговорили к казни. За день до своей смерти он написал любовное послание дочке тюремщика, в которую влюбился пока был в камере.
Часто выходит так, что из-за нахлынувших чувств, ты не можешь выразить это в словах, поэтому "Телеграф" собрал подборку коротких, но красивых поздравлений, которые вы сможете отправить своим родным.
Поздравления с Днем святого Валентина в картинках
Короткие поздравления с Днем святого Валентина
В День святого Валентина
Я желаю от души
Радости, любви взаимной
И чудес самых больших!
Самых ярких впечатлений,
Самых праздничных минут.
Счастье рядом, несомненно,
Ты об этом не забудь!
***
Живите в любви, радуйтесь каждому новому дню и видите прелести в любом времени года. Пусть грусть и разлука обходят вас стороной. Бережно относитесь друг к другу и цените каждый миг, когда вы вместе. Будьте счастливы. С Днём влюблённых!
***
С Днём святого Валентина!
Пусть глаза горят от страсти,
Чувства бьются в сердце сильно,
Наполняют душу счастьем.
Пусть удача встретит повсюду,
Вдохновляют те, кто рядом,
Ждёт с любовью дом уютный,
А в нём — радостные взгляды!
***
Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать, что такое одиночество. Чтоб всегда были руки, которые бы грели, губы, которые бы целовали и душа, которая бы любила. Дарите любовь и получайте. С Днем святого Валентина!
***
В день святого Валентина поздравляю я тебя,
Пусть вторая половина будет рядышком всегда,
Пусть сердечные дела не приносят вред,
Пусть любовь и доброта будут на сто лет.
Солнце пусть осветит путь, согревая вас.
Красота, успех и страсть не покинет вас.
***
Поздравляю с Днём святого Валентина и хочу пожелать самой большой, искренней, светлой, взаимной, страстной, сильной, эмоциональной, красивой и неугасаемой любви в твоей жизни. И пусть эта самая любовь сделает тебя по-настоящему счастливым человеком!
***
В День святого Валентина
Пожелаю я любви вам,
Чтобы было в жизни счастье
В поцелуях и объятиях!
Чтоб от радости сияли,
И любили, и мечтали,
Никогда не унывали,
День влюбленных отмечали!
***
Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.
***
С днем любви, с днем Валентина!
Счастья, радости, тепла.
Чтобы жизнь была счастливой
И любовь с собой несла —
Романтичную и яркую,
Фееричную и жаркую,
И весеннюю, и зимнюю,
Обязательно взаимную!
***
Пусть светлая пора настанет в ваших отношениях. На душе всегда будет тепло и уютно, весело и надежно. Искренних чувств, коротких расставаний, исполнения желаний, красивых ухаживаний, никаких печалей.
Больше красивых поздравлений с Днем всех влюбленных вы можете найти в нашем предыдущем материале.
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