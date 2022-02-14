С днем влюбленных! Яркие валентинки, открытки и видеопоздравления с праздником на украинском языке

14 Февраля — тот удивительный день, когда можно и нужно смело признаваться в любви.

День влюбленных — очень древний праздник, упоминания о котором встречаются еще в истории Древнего Рима. Однако своего небесного покровителя праздник любви обрел лишь в 496 году.

Существует несколько легенд, которые рассказываю о происхождении праздника, но самой известной из них является история о юном священнике Валентине. Во время войны он тайно венчал влюбленных солдатов, хотя делать это было строго запрещено. За это Валентин был казнен.

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Сейчас этот романтический праздник отмечают во многих странах мира. В день святого Валентина влюбленные признаются друг другу в любви, и дарят любимым подарки. Главным атрибутом праздника считается открытка в форме сердечка.

"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с этим прекрасным праздником любви, а чтобы и вы могли поздравить всех своих любимых, мы подготовили для вас красивые поздравления на украинском языке.

Поздравления с Днем святого Валентина в картинках

Поздравления с Днем святого Валентина на украинском языке

В День закоханих, звичайно,

Почуттів бажаю я,

Манить хай тебе кохання

Сила ніжна і п’янка.

Буде хай воно взаємним,

Хай дарує тобі крила,

Хай завжди допомагає

Всі здійснити твої мрії.

***

У День святого Валентина бажаю тобі романтичного настрою, безліч приємних вражень і яскравих емоцій, щирих посмішок і незабутніх щасливих миттєвостей. Нехай твоє серце буде завжди закоханим!

***

Будь-якій людині потрібно, неодмінно потрібно, щоб хто-небудь його любив! Я бажаю, щоб кожен з вас, як можна швидше, знайшов того, кому він без страху і побоювань зможе вручити своє серце. Того, хто буде з особливою ніжністю і трепетом берегти це серце. Того, хто допоможе пережити всі біди і подарує незабутні моменти в цьому житті. Бажаю зустріти свою любов. З Днем Святого Валентина!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

***

Зі святом кохання вітаю тебе,

Бажаю любові, тепла і надії.

Нехай почуття тебе в вирій несе,

Та збуваються всі потаємнії мрії.

Ти щире тепло рідних рук бережи,

Та душу кохану зігрій у обіймах.

Бо люди закохані — то два береги,

Нема від любові величніше сили.

***

У прекрасний, чуттєвий свято бажаю міцної справжнього кохання. Нехай вона окрилює і штовхає до підкорення висот, наповнює змістом життя і осяває її яскравими фарбами позитивних емоцій.

***

Вітаю з Днем закоханих! Бажаю повністю віддаватися прекрасному почуттю. Не бійся бути ніжним і романтичним, адже любов – це єдина слабкість, яку може собі дозволити чоловік. І нехай саме ця слабкість зробить тебе сильним, непереможним і успішним у всіх життєвих сферах.

***

День закоханих — це привід

Сказати знов тобі "люблю".

Це привід щоби бути разом

Й зустріти ранню зорю.

Нехай кохання зігріває,

Несе хай радість і тепло,

Любов в повітрі лиш літає,

Дарує щастя та добро!

Видеопоздравления с Днем святого Валентина на украинском языке

Больше красивых поздравлений с Днем всех влюбленных вы можете найти в нашем предыдущем материале.