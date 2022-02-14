С днем влюбленных! Яркие валентинки, открытки и видеопоздравления с праздником на украинском языке
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14 Февраля — тот удивительный день, когда можно и нужно смело признаваться в любви.
День влюбленных — очень древний праздник, упоминания о котором встречаются еще в истории Древнего Рима. Однако своего небесного покровителя праздник любви обрел лишь в 496 году.
Существует несколько легенд, которые рассказываю о происхождении праздника, но самой известной из них является история о юном священнике Валентине. Во время войны он тайно венчал влюбленных солдатов, хотя делать это было строго запрещено. За это Валентин был казнен.
Сейчас этот романтический праздник отмечают во многих странах мира. В день святого Валентина влюбленные признаются друг другу в любви, и дарят любимым подарки. Главным атрибутом праздника считается открытка в форме сердечка.
"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с этим прекрасным праздником любви, а чтобы и вы могли поздравить всех своих любимых, мы подготовили для вас красивые поздравления на украинском языке.
Поздравления с Днем святого Валентина в картинках
Поздравления с Днем святого Валентина на украинском языке
В День закоханих, звичайно,
Почуттів бажаю я,
Манить хай тебе кохання
Сила ніжна і п’янка.
Буде хай воно взаємним,
Хай дарує тобі крила,
Хай завжди допомагає
Всі здійснити твої мрії.
***
У День святого Валентина бажаю тобі романтичного настрою, безліч приємних вражень і яскравих емоцій, щирих посмішок і незабутніх щасливих миттєвостей. Нехай твоє серце буде завжди закоханим!
***
Будь-якій людині потрібно, неодмінно потрібно, щоб хто-небудь його любив! Я бажаю, щоб кожен з вас, як можна швидше, знайшов того, кому він без страху і побоювань зможе вручити своє серце. Того, хто буде з особливою ніжністю і трепетом берегти це серце. Того, хто допоможе пережити всі біди і подарує незабутні моменти в цьому житті. Бажаю зустріти свою любов. З Днем Святого Валентина!
***
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у вечері – дарунки!
***
Зі святом кохання вітаю тебе,
Бажаю любові, тепла і надії.
Нехай почуття тебе в вирій несе,
Та збуваються всі потаємнії мрії.
Ти щире тепло рідних рук бережи,
Та душу кохану зігрій у обіймах.
Бо люди закохані — то два береги,
Нема від любові величніше сили.
***
У прекрасний, чуттєвий свято бажаю міцної справжнього кохання. Нехай вона окрилює і штовхає до підкорення висот, наповнює змістом життя і осяває її яскравими фарбами позитивних емоцій.
***
Вітаю з Днем закоханих! Бажаю повністю віддаватися прекрасному почуттю. Не бійся бути ніжним і романтичним, адже любов – це єдина слабкість, яку може собі дозволити чоловік. І нехай саме ця слабкість зробить тебе сильним, непереможним і успішним у всіх життєвих сферах.
***
День закоханих — це привід
Сказати знов тобі "люблю".
Це привід щоби бути разом
Й зустріти ранню зорю.
Нехай кохання зігріває,
Несе хай радість і тепло,
Любов в повітрі лиш літає,
Дарує щастя та добро!
Видеопоздравления с Днем святого Валентина на украинском языке
Больше красивых поздравлений с Днем всех влюбленных вы можете найти в нашем предыдущем материале.
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