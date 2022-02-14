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С Днем святого Валентина 2022! Милые поздравления своими словами любимой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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День всех влюбленных 14 февраля Новость обновлена 14 февраля 2022, 08:41
День всех влюбленных 14 февраля

Посвятите нежные слова своей второй половинке

В этот понедельник, 14 февраля, празднуется самый романтичный праздник — День святого Валентина, или Праздник Влюбленных. Искренних слов в этот день ждут любимые парни, девушки, мужья и жены.

Влюбленным мужчинам всегда трудно передать нежность влюбленности. Именно поэтому "Телеграф" подобрал вам романтические поздравления в прозе, которые продемонстрируют любимой силу вашей любви, расскажут о чувствах.

Подбирайте поздравления с Днем святого Валентина 14 февраля и становитесь ближе в этот замечательный праздник.

Открытки с Днем святого Валентина
Открытки с Днем святого Валентина

С Днём святого Валентина, милая моя! Безумно люблю тебя и всем сердцем желаю, чтобы ты всегда чувствовала себя счастливой рядом со мной, желанной, уверенной и воодушевлённой. Пусть наши отношения будут крепкими и долгими, пусть наша любовь не имеет срока годности и не знает поражений!

Любимая, в этот день, который так важен для всех влюбленных, я хочу сказать тебе о том, как сильно дорожу тобой. Для меня нет ничего важнее твоей улыбки. И пусть сегодня поводом для нее станут мои слова "я люблю тебя".

Открытки с Днем святого Валентина
Открытки с Днем святого Валентина

Любимая моя, моя радость, мое солнце, поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Я хочу, чтобы мы всегда превращали мечту друг друга в счастливую реальность. И пусть будет так: ты любима мной, а я тобой, и все у нас просто чудесно. Нежная моя, ласковая, милая, замечательная, пусть моя любовь дарит тебе крылья, пусть моя забота укроет тебя от всех невзгод, пусть светлое чувство вечно живет в наших сердцах.

Дорогое мое солнышко, я тебя обожаю и хочу поздравить с прекрасным днем — днем всех влюбленных. Оставайся такой же красивой и умной, но только для меня!

Открытки с Днем святого Валентина
Открытки с Днем святого Валентина

Любимая моя девочка, моя неповторимая красавица, поздравляю тебя с Днем святого Валентина! В этот прекрасный праздник любви хочу тебе сказать, что безгранично люблю тебя, очень с тобой счастлив, никогда не встречал похожую на тебя, и в моем сердце ты всегда на первом месте!

Мое солнышко, в День святого Валентина снова признаюсь тебе в своих чувствах и хочу, чтобы мы вместе создали самую красивую историю любви! Желаю тебе вдохновлять меня на сумасшедшие поступки, быть со мной ласковой и нежной, страстной и сладкой!

Открытки с Днем святого Валентина
Открытки с Днем святого Валентина

Моя любимая, мой ангел, с Днем влюбленных! Ты мой бесценный подарок судьбы! Когда я рядом с тобой, время останавливается, а сердце трепещет. Твоя улыбка дарит вдохновение! Ты мое счастье! Люблю тебя, родная! Ценю каждую минутку, проведенную с тобой, каждое мгновение. Мы есть друг у друга, и ты всегда можешь на меня рассчитывать! Мы с тобой будем счастливы долго-долго!

Для тех, кто воспринимает праздник День всех влюбленных с иронией, "Телеграф" подготовил подборку смешных поздравительных открыток и картинок, которые непременно поднимут настроение в этот день.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #День Святого Валентина #День всех влюбленных
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