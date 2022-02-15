Поздравления со Сретением Господним 2022: короткие стихи, проза и смс
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 47
Сретение Господне – великий двунадесятый православный праздник, который по народной традиции, символизирует встречу зимы с весной.
Во вторник, 15 февраля христиане восточного обряда отмечают один из самых больших и важных праздников в церковном календаре — Сретение Господне. Название праздника переводится со старославянского языка как "радость", "встреча".
Такое название праздник получил потому, что именно в этот день, 15 февраля, маленького Иисуса, спустя 40 дней после рождения, его мать, Пресвятая Дева Мария, принесла в Храм, где их встретил старец Симеон, признавшим в нем Мессию.
"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с этим светлым праздником, а чтобы и вы могли пожелать своим родным и близким много приятных слов, мы подготовили для вас подборку красивых и коротких поздравлений в стихах и прозе.
Поздравления со Сретением Господним 2022 в картинках
Поздравления со Сретением Господним 2022
Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого, светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.
***
Сегодня праздник — Сретение Господне.
День лучезарный, вдохновляющий и ясный,
Желаю от души — тепла, добра, здоровья,
Пусть сердце будет легким, жизнь — прекрасной.
Пусть жизнь Господь всегда оберегает,
А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.
***
Нынче Сретенье Господне,
Встреча с Господом сегодня
Пусть подарит веры свет,
Чтоб избавить вас от бед.
Вы надежду берегите,
Счастье верное храните,
Верьте в Бога и людей
До последних мира дней!
***
Со Сретением Господне поздравляю,
Мира и любви семье Вашей желаю.
Пусть добро всегда Вас окружает,
И господь по жизни охраняет.
Пусть счастливым будет каждый день,
Желаю много добрых перемен.
***
В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.
***
Пусть со Сретеньем Господним
Солнца луч заглянет в душу,
И уютней станет дома,
И успехи ждут послушно.
Сохранит пусть ангел добрый
Тех, кто рядышком с тобой,
И любимых, и знакомых,
И тебя пусть в день любой!
***
Всех христиан, прихожан и просто глубоко верующих людей поздравляю с святым праздником Стретения Господнего! Желаю всегда видеть свет в конце туннеля, надежду на лучшее, доброты в поступках и помыслах, а еще чистоты в мыслях.
***
Сегодня светлый день — Сретение Господне, поздравляем с этим праздником, в этот день Иисус встретился в храме с Богом, желаем всем нам тоже познать Всевышнего и навсегда оставить его в своем сердце, жить в вере и любви к ближнему своему!
***
Сретение Господне пусть
Подарит радость, счастья много
И унесет печаль и грусть,
Лишь приумножит веру в Бога!
Желаю мира, доброты,
Гармонии, уюта в сердце!
Пусть все сбываются мечты,
Пусть будет нужное иметься!
***
Поздравляем всех христиан со светлым праздником Сретения Господня, пусть воцарится вера в Ваших сердцах, пусть укрепится Ваш дух, пусть в Ваших семьях всегда будет любовь, здоровье и достаток.
Недавно "Телеграф" составил гороскоп по картам Таро, что февраль для каждого знака Зодиака. Кто в год Тигра избавиться от лишнего, а кто найдет любовь — узнайте в нашем материале.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-