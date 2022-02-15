Поздравления со Сретением Господним 2022: короткие стихи, проза и смс

Сретение Господне – великий двунадесятый православный праздник, который по народной традиции, символизирует встречу зимы с весной.

Во вторник, 15 февраля христиане восточного обряда отмечают один из самых больших и важных праздников в церковном календаре — Сретение Господне. Название праздника переводится со старославянского языка как "радость", "встреча".

Такое название праздник получил потому, что именно в этот день, 15 февраля, маленького Иисуса, спустя 40 дней после рождения, его мать, Пресвятая Дева Мария, принесла в Храм, где их встретил старец Симеон, признавшим в нем Мессию.

"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с этим светлым праздником, а чтобы и вы могли пожелать своим родным и близким много приятных слов, мы подготовили для вас подборку красивых и коротких поздравлений в стихах и прозе.

Поздравления со Сретением Господним 2022 в картинках

Поздравления со Сретением Господним 2022

Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого, светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.

***

Сегодня праздник — Сретение Господне.

День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

Желаю от души — тепла, добра, здоровья,

Пусть сердце будет легким, жизнь — прекрасной.

Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

***

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.

Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

***

Со Сретением Господне поздравляю,

Мира и любви семье Вашей желаю.

Пусть добро всегда Вас окружает,

И господь по жизни охраняет.

Пусть счастливым будет каждый день,

Желаю много добрых перемен.

***

В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.

***

Пусть со Сретеньем Господним

Солнца луч заглянет в душу,

И уютней станет дома,

И успехи ждут послушно.

Сохранит пусть ангел добрый

Тех, кто рядышком с тобой,

И любимых, и знакомых,

И тебя пусть в день любой!

***

Всех христиан, прихожан и просто глубоко верующих людей поздравляю с святым праздником Стретения Господнего! Желаю всегда видеть свет в конце туннеля, надежду на лучшее, доброты в поступках и помыслах, а еще чистоты в мыслях.

***

Сегодня светлый день — Сретение Господне, поздравляем с этим праздником, в этот день Иисус встретился в храме с Богом, желаем всем нам тоже познать Всевышнего и навсегда оставить его в своем сердце, жить в вере и любви к ближнему своему!

***

Сретение Господне пусть

Подарит радость, счастья много

И унесет печаль и грусть,

Лишь приумножит веру в Бога!

Желаю мира, доброты,

Гармонии, уюта в сердце!

Пусть все сбываются мечты,

Пусть будет нужное иметься!

***

Поздравляем всех христиан со светлым праздником Сретения Господня, пусть воцарится вера в Ваших сердцах, пусть укрепится Ваш дух, пусть в Ваших семьях всегда будет любовь, здоровье и достаток.

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