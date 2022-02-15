Со Сретением Господним 2022! Красивые поздравления с праздников в картинках , открытках и видео

В народе считают, что в этот день зима встречается с весной.

Сретение Господне в православном церковном календаре один 12-ти самых важных праздников после Пасхи. В этот светлый день много веков назад Пресвятая Дева Мария принесла 40-дневного сына Божьего в храм в Иерусалиме. Отметим, что дата празднования Сретения Господнего – всегда отмечается в один и тот же день, 15 февраля.

В день Сретения православные верующие ходят в храмы, где проводится особая служба с освящением воды и свечей, которые принято зажигать после посещения церковной службы и молится перед ними.

"Телеграф" собрал для своих читателей самые красивые и трогательные поздравления с праздником, которые вы сможете отправить своим родным и близким.

Поздравления со Сретением Господним 2022 в картинках

Видеопоздравления со Сретением Господним

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