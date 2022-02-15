Укр

С Днем одиноких людей: прикольные поздравления в картинках и открытках

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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15 февраля - День празднования одиночества
15 февраля - День празднования одиночества

Вот и ответочка Дню святого Валентина

Во вторник, 15 февраля, отмечают не только большой церковный праздник Сретение Господне. Сегодня День празднования одиночества — неофициального праздника людей, не состоящих в браке или романтических отношениях.

Этот праздник был создан в противоположность Дню всех влюбленных, который во всем мире празднуется накануне, 14 февраля. Его ввели для тех людей, у которых пока нет партнера для романтических отношений. Цель Дня одиноких людей — показать людям, что они не нуждаются в отношениях, чтобы быть счастливыми.

Хорошей идеей в этот праздник будет отправиться в путешествие, заняться волонтерством или просто провести время со своей семьей, близкими друзьями. Также не будет считаться эгоизмом сделать подарок себе любимому/любимой.

В честь праздника "Телеграф" подготовил прикольные открытки ко Дню одиноких людей, которые поднимут настроение и зарядят позитивом на долгое время.

Открытки с Днем одиноких людей 2022
Открытки с Днем одиноких людей 2022
Открытки с Днем одиноких людей 2022
Открытки с Днем одиноких людей 2022
Открытки с Днем одиноких людей 2022
Открытки с Днем одиноких людей 2022
Открытки с Днем одиноких людей 2022
Открытки с Днем одиноких людей 2022
Открытки с Днем одиноких людей 2022
Открытки с Днем одиноких людей 2022
Открытки с Днем одиноких людей 2022
Открытки с Днем одиноких людей 2022

Напомним, что в 2022 году Сретение Господне выпадает на вторник. Не забудьте также поздравить своих близких с этим великим православным праздником.

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