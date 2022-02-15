Со Сретением Господним 2022! Трогательные поздравления своими словами, картинки и открытки

Дата празднования Сретения Господнего всегда отмечается в один и тот же день.

Во вторник, 15 февраля, православные христиане отмечают один и самых важных праздников, который входит в число двунадесятых — Сретение Господне. Праздник приходится на 40-й день от рождения Христа, и посвящен в память о дне, когда Дева Мария принесла дитя Божье в Храм, где их встретил старец Симеон.

В этот день христиане обращаются к Богу и Пресвятой Богородице с просьбами исцелиться от болезней, скверны, грехов. Также принято освящать свечи и воду.

От всей души и всего чистого сердца "Телеграф" поздравляет всех своих читателей со священным христианским праздником Сретение Господне. А чтобы и вы могли поздравить своих родным и близким, мы подготовили для вас подборку красивых и поздравлений в прозе, картинках и открытках

Поздравления со Сретением Господним в картинках

Поздравления со Сретением Господним в прозе

Сердечно поздравляю с великим днем Сретенья Господня! Пусть сбываются все добрые ожидания и пророчества! Пусть случаются удивительные встречи, ожидаемые и неожиданные! Пусть Господь от щедрот Своих одаривает нас удивительными дарами во славу Свою!

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Поздравляю всех со Сретением Господним, чистым и светлым христианским праздником! Божьей помощи вам во всех новых и старых делах, пусть все ладится, пусть на пути встречаются только добрые и отзывчивые люди, верные спутники. Пусть

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Сретение Господне — важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

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В этот день много лет назад был принят христианским миром Спаситель. И сегодня, празднуя Сретение Господне, я хочу пожелать, чтобы все вести в твоей жизни были благими! Равно как и намерения и деяния твои пусть будут чистыми! И пусть воздастся тебе от людей той же монетой. Здоровья тебе и не допускай в свою душу уныние!

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Хочу поделиться с тобой той радостью, которая переполняет мое сердце в день Сретения Господня! В день принятия миром своего Спасителя хочу пожелать тебе светлой и чистой жизни в миру, чистых помыслов и добрых деяний! Пусть дом твой наполняется счастьем и любовью! Пусть здоровье и счастье не минут тебя и твоих родных!

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Поздравляю тебя со Сретением Господним! Желаю тебе ощутить всем сердцем свою причастность к Храму православному. Пусть путь твой будет светел, а дом наполнен радостными песнопениями. Пусть Господь даст тебе силы достойно пройти земной путь! Пусть все добро, которое ты делаешь людям вернется тебе сторицей!

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С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который ветхий мир принял своего Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни! Пусть все горести и несчастья останутся в прошлом, а вместо них твой дом наполнится счастьем и любовью!

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От всей души поздравляю тебя с днем Сретения Господня! В этот день мир узнал и принял своего будущего Спасителя! Я желаю тебе, чтобы этот день и тебе принес только радостные вести! Никогда не поддавайся отчаянию, ведь даже в самые темные времена можно разглядеть надежду на светлую жизнь!

Добавим, что после праздника Сретение Господне в Украине в феврале отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).