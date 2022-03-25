С Днем СБУ 2022! Яркие открытки и картинки с праздником

День Службы безопасности Украины ежегодно отмечается 25 марта

В эту пятницу, 25 марта, в 30-й день российско-украинской войны отмечается национальный праздник — День Службы безопасности Украины (СБУ).

Праздник был учрежден 22 марта 2001 года по указу тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. Дата праздника выбрана не случайно — именно 25 марта 1992 года Верховной Радой Украины был принят закон "О Службе безопасности Украины".

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Украинские силовики выполняют функцию защити нашего государства от террористических атак, от внешней агрессии, от международных экономических преступлений, защиты суверенитета, территориальной целостности Украины. Это очень ответственная и опасная работа. Трагические события последних дней вывели Службу безопасности Украины на качественно новый уровень, поэтому украинские защитники с профессионализмом продолжают бороться за независимость страны.

По этому поводу "Телеграф" подготовил для своих читателей красивые поздравительные открытки с профессиональным праздником 25 марта, которые вы можете отправить в соцсети или мессенджере. Помним, что сейчас, когда в Украине идет войны с российскими оккупантами, поддержка нашим защитникам нужна как никогда. Надеемся на них и верим в их силу. Слава Украине!

Открытки с Днем СБУ 25 марта

Открытки с Днем СБУ 25 марта

Открытки с Днем СБУ 25 марта

Открытки с Днем СБУ 25 марта

Открытки с Днем СБУ 25 марта

Открытки с Днем СБУ 25 марта

Открытки с Днем СБУ 25 марта

Стоить добавить, что СБУ продолжают перехватывать телефонный разговоры оккупантов со своими родными. Недавно Служба безопасности Украины перехватила плач рашиста, который признается в ненависти к российской власти. В надежде выжить захватчики уже надеются и на шаманские обряды, на молитвы и ждут возможности поскорее вернуться в россию, что бы дальше "косить от службы на больничном".

Ранее "Телеграф" сообщал, как представителям СБУ удалось перехватить телефонный разговор российского военного, который рассказал, как оккупанты прибегают к мародерству в Сумской области. Кроме того, российские звери прямо заявят о том, что у них есть разрешение военного руководства на убийство мирных украинских жителей, в том числе и детей.