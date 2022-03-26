С Днем Нацгвардии Украины 2022! Поздравления в открытках и картинках
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День Национальной гвардии Украины ежегодно празднуют 26 марта
В субботу, 26 марта, в 31-й день российско-украинской войны отмечается День Национальной гвардии Украины — праздник нацгвардейцев, которые каждый день защищают права, жизни украинцев, законные интересы государства и общества.
День Нацгвардии: история праздника
Национальная гвардия Украины как самостоятельная силовая структура существовала с 1991 по 2000 год, затем ее расформировали. Формирование было вновь возрождено в 2014 году после оккупации россией Крыма и начала обострения ситуации на Донбассе.
В 2015 году Нацгвардия Украины получила свой национальный праздник, назначенный Указом президента Украины на 26 марта.
Главная задача Нацгвардии Украины – гарантировать общественную безопасность и охрану порядка.
День Нацгвардии: открытки и картинки
В честь праздника "Телеграф" приготовил лучшие поздравительные открытки и картинки с Днем Нацгвардии Украины. Поздравьте наших защитников, которые сражаются с российскими оккупантами каждый день и ценой собственно жизни берегут наши.
Ранее "Телеграф" сообщал, что боец Нацгвардии Украины уничтожил русского снайпера с помощью пулемета на расстоянии в один километр.
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