С Днем Нацгвардии Украины 2022! Поздравления в открытках и картинках

День Национальной гвардии Украины ежегодно празднуют 26 марта

В субботу, 26 марта, в 31-й день российско-украинской войны отмечается День Национальной гвардии Украины — праздник нацгвардейцев, которые каждый день защищают права, жизни украинцев, законные интересы государства и общества.

День Нацгвардии: история праздника

Национальная гвардия Украины как самостоятельная силовая структура существовала с 1991 по 2000 год, затем ее расформировали. Формирование было вновь возрождено в 2014 году после оккупации россией Крыма и начала обострения ситуации на Донбассе.

В 2015 году Нацгвардия Украины получила свой национальный праздник, назначенный Указом президента Украины на 26 марта.

Главная задача Нацгвардии Украины – гарантировать общественную безопасность и охрану порядка.

День Нацгвардии: открытки и картинки

В честь праздника "Телеграф" приготовил лучшие поздравительные открытки и картинки с Днем Нацгвардии Украины. Поздравьте наших защитников, которые сражаются с российскими оккупантами каждый день и ценой собственно жизни берегут наши.

Открытки с Днем Нацгвардии Украины 2022

Открытки с Днем Нацгвардии Украины 2022

Открытки с Днем Нацгвардии Украины 2022

Открытки с Днем Нацгвардии Украины 2022

Открытки с Днем Нацгвардии Украины 2022

Ранее "Телеграф" сообщал, что боец Нацгвардии Украины уничтожил русского снайпера с помощью пулемета на расстоянии в один километр.