Поздравления с Днем Национальной гвардии Украины: картинки, стихи и проза

26 марта украинцы отмечают государственный праздник – День Национальной гвардии Украины.

С субботу, 26 марта, все украинские защитники и защитницы, которые обороняют нашу страну в рядах Национальной гвардии Украины, отмечают свой профессиональный праздник — День Нацгвардии Украины.

В столь сложное для Украины время, бойцы из Национальной гвардии мужественно и стойко обороняют территориальную целостность нашей страны и боронят жизни миллионов украинцев. Поэтому очень важно поддерживать боевой и моральный дух наших защитников. Не забудьте отправить поздравительную открытку и хотя бы парочку приятных слов своим знакомым, родным или друзьям, которые служат в Нацгвардии.

В честь этого праздника "Телеграф" приготовил лучшие поздравительные открытки, картинки и стихи, которыми можно поздравить с Днем Нацгвардии Украины.

Поздравления с Днем Нацгвардии Украины 2022: открытки

Поздравления с Днем Нацгвардии Украины 2022: стихи и проза

С днем Нацгвардии Украины! Вы - элитные войска и вам почет И цветы, и троекратное "ура!", Пусть салют в честь вас огни свои зажжет! Пусть спокойно будет в мире и в стране, Безопасность и порядок пусть царят, Вам желаем лишь прекрасных дней в судьбе, Пусть о вас всегда с почтеньем говорят!

С Днем Нацгвардии Украины! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пускай все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!

С Днем Нацгвардии сегодня Приветствие принимай, Это выбор благородный, И ты в нем не подкачай! Прояви свою отвагу И решительное настроение, И служи стране во благо, Чтоб гордились все тобой!

Поздравляю с Днем Национальной гвардии Украины и желаю стойкости, уверенности, мужества, сил, здоровья, энтузиазма, смекалки, выдержки, самоотдачи, патриотизма, верной дружбы, удачи и достойных успехов на службе, на личном фронте и в любых делах.

Все войска хочу поздравить, Что Нацгвардии верны. Сила наша вы и гордость, Вы — надежда всей страны. Желаю вам больших успехов, Удачи в службе непростой, Жизнь стелится пусть перед вами Лишь только белой полосой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боец Нацгвардии Украины уничтожил русского снайпера с помощью пулемета на расстоянии в один километр.