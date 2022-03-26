Поздравления с Днем Национальной гвардии Украины: картинки, стихи и проза
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26 марта украинцы отмечают государственный праздник – День Национальной гвардии Украины.
С субботу, 26 марта, все украинские защитники и защитницы, которые обороняют нашу страну в рядах Национальной гвардии Украины, отмечают свой профессиональный праздник — День Нацгвардии Украины.
В столь сложное для Украины время, бойцы из Национальной гвардии мужественно и стойко обороняют территориальную целостность нашей страны и боронят жизни миллионов украинцев. Поэтому очень важно поддерживать боевой и моральный дух наших защитников. Не забудьте отправить поздравительную открытку и хотя бы парочку приятных слов своим знакомым, родным или друзьям, которые служат в Нацгвардии.
В честь этого праздника "Телеграф" приготовил лучшие поздравительные открытки, картинки и стихи, которыми можно поздравить с Днем Нацгвардии Украины.
Поздравления с Днем Нацгвардии Украины 2022: открытки
Поздравления с Днем Нацгвардии Украины 2022: стихи и проза
С днем Нацгвардии Украины!
Вы - элитные войска и вам почет
И цветы, и троекратное "ура!",
Пусть салют в честь вас огни свои зажжет!
Пусть спокойно будет в мире и в стране,
Безопасность и порядок пусть царят,
Вам желаем лишь прекрасных дней в судьбе,
Пусть о вас всегда с почтеньем говорят!
С Днем Нацгвардии Украины! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пускай все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!
С Днем Нацгвардии сегодня
Приветствие принимай,
Это выбор благородный,
И ты в нем не подкачай!
Прояви свою отвагу
И решительное настроение,
И служи стране во благо,
Чтоб гордились все тобой!
Поздравляю с Днем Национальной гвардии Украины и желаю стойкости, уверенности, мужества, сил, здоровья, энтузиазма, смекалки, выдержки, самоотдачи, патриотизма, верной дружбы, удачи и достойных успехов на службе, на личном фронте и в любых делах.
Все войска хочу поздравить,
Что Нацгвардии верны.
Сила наша вы и гордость,
Вы — надежда всей страны.
Желаю вам больших успехов,
Удачи в службе непростой,
Жизнь стелится пусть перед вами
Лишь только белой полосой.
Ранее "Телеграф" сообщал, что боец Нацгвардии Украины уничтожил русского снайпера с помощью пулемета на расстоянии в один километр.
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