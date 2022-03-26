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Поздравления с Днем Национальной гвардии Украины: картинки, стихи и проза

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Нацгвардия Украины "получила" свой национальный праздник только в 2015 году Новость обновлена 26 марта 2022, 10:55
Нацгвардия Украины "получила" свой национальный праздник только в 2015 году

26 марта украинцы отмечают государственный праздник – День Национальной гвардии Украины.

С субботу, 26 марта, все украинские защитники и защитницы, которые обороняют нашу страну в рядах Национальной гвардии Украины, отмечают свой профессиональный праздник — День Нацгвардии Украины.

В столь сложное для Украины время, бойцы из Национальной гвардии мужественно и стойко обороняют территориальную целостность нашей страны и боронят жизни миллионов украинцев. Поэтому очень важно поддерживать боевой и моральный дух наших защитников. Не забудьте отправить поздравительную открытку и хотя бы парочку приятных слов своим знакомым, родным или друзьям, которые служат в Нацгвардии.

В честь этого праздника "Телеграф" приготовил лучшие поздравительные открытки, картинки и стихи, которыми можно поздравить с Днем Нацгвардии Украины.

Поздравления с Днем Нацгвардии Украины 2022: открытки

Поздравления с Днем Нацгвардии Украины 2022: стихи и проза

С днем Нацгвардии Украины!

Вы - элитные войска и вам почет

И цветы, и троекратное "ура!",

Пусть салют в честь вас огни свои зажжет!

Пусть спокойно будет в мире и в стране,

Безопасность и порядок пусть царят,

Вам желаем лишь прекрасных дней в судьбе,

Пусть о вас всегда с почтеньем говорят!

С Днем Нацгвардии Украины! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пускай все ваши цели и мечты будут легко достижимы! Оставайтесь такими же смелыми, сильными и целеустремленными! Знайте, вы пример мужества для всех мужчин в нашей стране и за ее пределами!

С Днем Нацгвардии сегодня

Приветствие принимай,

Это выбор благородный,

И ты в нем не подкачай!

Прояви свою отвагу

И решительное настроение,

И служи стране во благо,

Чтоб гордились все тобой!

Поздравляю с Днем Национальной гвардии Украины и желаю стойкости, уверенности, мужества, сил, здоровья, энтузиазма, смекалки, выдержки, самоотдачи, патриотизма, верной дружбы, удачи и достойных успехов на службе, на личном фронте и в любых делах.

Все войска хочу поздравить,

Что Нацгвардии верны.

Сила наша вы и гордость,

Вы — надежда всей страны.

Желаю вам больших успехов,

Удачи в службе непростой,

Жизнь стелится пусть перед вами

Лишь только белой полосой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боец Нацгвардии Украины уничтожил русского снайпера с помощью пулемета на расстоянии в один километр.

Теги:
#Праздник #Поздравления #Национальная гвардия #Национальная гвардия Украины
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