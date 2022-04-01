Первое апреля - никому не верю! Яркие поздравления, картинки и открытки с Днем смеха

День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля.

Традиционно 1 апреля — это праздник смеха, веселья, шуток и розыгрышей, ведь в этот день отмечается День смеха или День дурака. Это очень веселый праздник, главными атрибутами которого являются различные подколы, розыгрыши, шутки и смех. Отметим, что несмотря на то, что День смеха отмечается во многих странах мира, он не является официальным праздником.

Ежегодно, 1 апреля, "официально разрешается" шутить и разыгрывать своих друзей, знакомых, коллег по работе, родственников и даже незнакомцев. За милые и безобидные приколы никто на вас не обидится в этот день.

Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Однако стоит отметить, что впервые о Дне смеха заговорил английский писатель Джон Обри еще в 1686 году, назвав его Праздником Дураков.

"Телеграф" собрал для вас самые яркие и прикольные поздравительные открытки и картинки с Днем смеха:

В такой позитивный праздник "Телеграф" предлагает вам зарядится смешными анекдотами и приколами. Ранее мы публиковали серию фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. Также "Телеграф" делился мемами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

А если этих подборок шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.