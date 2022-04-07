С Благовещением! Лучшие поздравления для родных и близких в картинках и открытках

Традиционно, праздник Благовещение отмечается в кругу семьи и друзей.

Каждый год отмечается 7 апреля православные западного обряда отмечаю праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из самых важных и великих весенних праздников, который относится к двунадесятым.

Напомним, что этот праздник установлен в память о том дне, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей, что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа. Также в народе Благовещение – это праздник встречи весны.

От всей души и всего чистого сердца "Телеграф" поздравляет всех своих читателей с праздником Благовещение. А чтобы и вы могли поздравить своих родным и близким, мы подготовили для вас подборку красивых и поздравлений в прозе, картинках и открытках

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: картинки и открытки

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: стихи и проза

Пресвятая Богородица пусть охраняет, От всех неприятностей оберегает, Пусть помогает во всем и всегда, И не коснется горе, беда!

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

В Благовещение вам желаю, Заслужить ключи от рая, С любовью, верою всегда, Вперёд идти через года.

Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть всё в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

Сегодня Благовещение настало, И слышно в церкви шепоток молитв, Благая весть народу предвещала — Что Пресвятая Дева всех нас защитит! Желаем людям мы добра и счастья, Здоровья и благополучия навек, Пусть будет с вами Пресвятая Дева И за грехи простит она нас всех!

Поздравляю с Великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!