С Благовещением! Лучшие поздравления для родных и близких в картинках и открытках
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Традиционно, праздник Благовещение отмечается в кругу семьи и друзей.
Каждый год отмечается 7 апреля православные западного обряда отмечаю праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из самых важных и великих весенних праздников, который относится к двунадесятым.
Напомним, что этот праздник установлен в память о том дне, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей, что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа. Также в народе Благовещение – это праздник встречи весны.
От всей души и всего чистого сердца "Телеграф" поздравляет всех своих читателей с праздником Благовещение. А чтобы и вы могли поздравить своих родным и близким, мы подготовили для вас подборку красивых и поздравлений в прозе, картинках и открытках
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: картинки и открытки
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: стихи и проза
Пресвятая Богородица пусть охраняет,
От всех неприятностей оберегает,
Пусть помогает во всем и всегда,
И не коснется горе, беда!
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
В Благовещение вам желаю,
Заслужить ключи от рая,
С любовью, верою всегда,
Вперёд идти через года.
Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть всё в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!
Сегодня Благовещение настало,
И слышно в церкви шепоток молитв,
Благая весть народу предвещала —
Что Пресвятая Дева всех нас защитит!
Желаем людям мы добра и счастья,
Здоровья и благополучия навек,
Пусть будет с вами Пресвятая Дева
И за грехи простит она нас всех!
Поздравляю с Великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!
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