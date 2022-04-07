Поздравления с Благовещением: картинки, открытки, стихи и проза
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Обязательно поздравьте своих родных и близких с этим великим праздником.
Благовещение Пресвятой Богородицы традиционно отмечается 7 апреля. С давних времен праздник считался женским: в этот день девушки молились святой Богородице и просили у нее здоровье, хорошего супруга, счастья в браке и счастья материнства.
Благовещение Пресвятой Богородицы – это праздник, который знаменует благую весть — Гавриил сообщил Деве Марии, что ей предназначено стать матерью Спасителя.,
В этот день поздравляли близких и желали мира и добра. "Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе и стихах, картинках и открытках.
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: картинки
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: стихи и проза
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
Поздравляю с Благовещеньем тебя
Добра, здоровья, счастья я тебе желаю
Перед святой иконой встань и помолись
Чтоб все мечты твои заветные сбылись
Надежда в сердце пусть твоем живет всегда
За причиненные обиды, ты прости врага
Удачи, радости, везения, тебе на долгие года!
Поздравляю с великим праздником Благовещения. Пусть в жизни будет много радости и тепла. Никогда не переставайте верить в чудо, и оно обязательно сбудется.
Вас поздравляю с днем Благовещенья.
Пусть принесет он радость и покой,
Надежду, веру, мир, благословенье,
Наполнит жизнь теплом и добротой.
Ведь весть благая послана от Бога,
Что в мир придет Мессия всех спасти,
И указать нам верную дорогу,
Которой мы всегда должны идти.
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца желаю парить воодушевлённой птицей по облакам счастья, любви и надежд, желаю здоровья, мира и благодати.
Пускай тревоги и сомненья
Тебя обходят стороной,
И в светлый день Благовещенья
В твоей душе царит покой.
Пусть возрастает вера в Бога,
Чтоб был успешным каждый шаг,
И на твоей земной дороге
Исчезли грусть, печаль и мрак.
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от всего сердца желаю жить в мире и благодати, каждый день открывая свою душу для доброты, счастья, радости и чистых помыслов.
Отметим, что Благовещение — это важный церковный праздник, который имеет строгие запреты. Что категорически нельзя делать 7 апреля — читайте в нашем материале.