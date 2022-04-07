Поздравления с Благовещением: картинки, открытки, стихи и проза

Обязательно поздравьте своих родных и близких с этим великим праздником.

Благовещение Пресвятой Богородицы традиционно отмечается 7 апреля. С давних времен праздник считался женским: в этот день девушки молились святой Богородице и просили у нее здоровье, хорошего супруга, счастья в браке и счастья материнства.

Благовещение Пресвятой Богородицы – это праздник, который знаменует благую весть — Гавриил сообщил Деве Марии, что ей предназначено стать матерью Спасителя.,

В этот день поздравляли близких и желали мира и добра. "Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе и стихах, картинках и открытках.

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: картинки

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы: стихи и проза

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

Поздравляю с Благовещеньем тебя Добра, здоровья, счастья я тебе желаю Перед святой иконой встань и помолись Чтоб все мечты твои заветные сбылись Надежда в сердце пусть твоем живет всегда За причиненные обиды, ты прости врага Удачи, радости, везения, тебе на долгие года!

Поздравляю с великим праздником Благовещения. Пусть в жизни будет много радости и тепла. Никогда не переставайте верить в чудо, и оно обязательно сбудется.

Вас поздравляю с днем Благовещенья. Пусть принесет он радость и покой, Надежду, веру, мир, благословенье, Наполнит жизнь теплом и добротой. Ведь весть благая послана от Бога, Что в мир придет Мессия всех спасти, И указать нам верную дорогу, Которой мы всегда должны идти.

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца желаю парить воодушевлённой птицей по облакам счастья, любви и надежд, желаю здоровья, мира и благодати.

Пускай тревоги и сомненья Тебя обходят стороной, И в светлый день Благовещенья В твоей душе царит покой. Пусть возрастает вера в Бога, Чтоб был успешным каждый шаг, И на твоей земной дороге Исчезли грусть, печаль и мрак.

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от всего сердца желаю жить в мире и благодати, каждый день открывая свою душу для доброты, счастья, радости и чистых помыслов.

Отметим, что Благовещение — это важный церковный праздник, который имеет строгие запреты. Что категорически нельзя делать 7 апреля — читайте в нашем материале.