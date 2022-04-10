С Вербным воскресеньем! Лучшие поздравления для родных и близких в картинках и открытках
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Вербное воскресенье — один из самых значимых праздников в православной церкви.
В воскресенье, 10 апреля, христиане восточного обряда отмечают важный праздник, который входит в число двунадесятых, — Вербное воскресенье. Отметим, что православные западного обряда отмечают это праздник в 2022 году на неделю позже — 17 апреля. Напомним, что дата праздника переходящая и зависит от празднования Пасхи.
Символом праздника являются веточки вербы, отсюда и названия — Вербное воскресенье. В этот день принято освящать веточки пушистой вербы. Считается, что они защищают дом и приносят благосостояние. Также веточками вербы христиане бьют друг друга, приговаривая: "Не я бью — верба бьет!".
Не забудьте поздравить своих любимых, родственников, друзей и знакомых с этим светлым праздником, а для этого "Телеграф" подготовил для вас красивые короткие поздравления в стихах и прозе, а также яркие поздравительные картинки и открытки с Вербным воскресеньем 2022.
Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: картинки и открытки
Смс-поздравления с Вербным воскресеньем 2022
Пусть красавица Весна
Дарит настроение!
Со светлым праздником святым ‒
Вербным воскресением!
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вербовая ветка принесет Вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все плохое, а мир и любовь будут всегда с Вами!
С Вербным воскресеньем поздравляю,
Крепкого здоровья всем желаю,
Радости, любви, благословения,
А в делах — удачи и везения!
Поздравляю с Вербным воскресением! Пусть этот светлый праздник подарит тепло на сердце, добрые мысли и ясный, радостный день! Пусть семья всегда будет дружна, счастлива и здорова, а судьба убережет от бед!
С Вербным воскресеньем!
Счастья, настроенья,
Уюта в доме и добра,
Радости, любви, тепла.
Пусть верба оградит
От горя и обид.
Хранитель пусть оберегает,
Мир и покой Ваш охраняет.
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю светлых и чистых чувств, удачи, везения, добра и достатка. Пусть уйдут из жизни смятение и сомнение, уступая место крепкому здоровью, благословению, миру и любви.
В Вербное святое воскресенье
Светлых чувств вам, счастья, доброты.
Пусть ненужные развеются сомненья,
Будет полон мир любви и красоты.
Пусть даст Бог свое благословение
На свершенье вашей трепетной мечты.
От всей души поздравляю с Вербным воскресением! Пускай Господь дарит благодать, здоровье и силы. Пусть жизнь будет успешной, красочной, веселой и наполненной. Благополучия, тепла, весеннего настроения, пусть рядом всегда будут близкие и родные!
Ранее "Телеграф" сообщал, что погода подготовила украинцам неприятный сюрприз на Вербное воскресенье.