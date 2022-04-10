С Вербным воскресеньем! Лучшие поздравления для родных и близких в картинках и открытках

Вербное воскресенье — один из самых значимых праздников в православной церкви.

В воскресенье, 10 апреля, христиане восточного обряда отмечают важный праздник, который входит в число двунадесятых, — Вербное воскресенье. Отметим, что православные западного обряда отмечают это праздник в 2022 году на неделю позже — 17 апреля. Напомним, что дата праздника переходящая и зависит от празднования Пасхи.

Символом праздника являются веточки вербы, отсюда и названия — Вербное воскресенье. В этот день принято освящать веточки пушистой вербы. Считается, что они защищают дом и приносят благосостояние. Также веточками вербы христиане бьют друг друга, приговаривая: "Не я бью — верба бьет!".

Не забудьте поздравить своих любимых, родственников, друзей и знакомых с этим светлым праздником, а для этого "Телеграф" подготовил для вас красивые короткие поздравления в стихах и прозе, а также яркие поздравительные картинки и открытки с Вербным воскресеньем 2022.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: картинки и открытки

Смс-поздравления с Вербным воскресеньем 2022

Пусть красавица Весна Дарит настроение! Со светлым праздником святым ‒ Вербным воскресением!

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вербовая ветка принесет Вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все плохое, а мир и любовь будут всегда с Вами!

С Вербным воскресеньем поздравляю, Крепкого здоровья всем желаю, Радости, любви, благословения, А в делах — удачи и везения!

Поздравляю с Вербным воскресением! Пусть этот светлый праздник подарит тепло на сердце, добрые мысли и ясный, радостный день! Пусть семья всегда будет дружна, счастлива и здорова, а судьба убережет от бед!

С Вербным воскресеньем! Счастья, настроенья, Уюта в доме и добра, Радости, любви, тепла. Пусть верба оградит От горя и обид. Хранитель пусть оберегает, Мир и покой Ваш охраняет.

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю светлых и чистых чувств, удачи, везения, добра и достатка. Пусть уйдут из жизни смятение и сомнение, уступая место крепкому здоровью, благословению, миру и любви.

В Вербное святое воскресенье Светлых чувств вам, счастья, доброты. Пусть ненужные развеются сомненья, Будет полон мир любви и красоты. Пусть даст Бог свое благословение На свершенье вашей трепетной мечты.

От всей души поздравляю с Вербным воскресением! Пускай Господь дарит благодать, здоровье и силы. Пусть жизнь будет успешной, красочной, веселой и наполненной. Благополучия, тепла, весеннего настроения, пусть рядом всегда будут близкие и родные!

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода подготовила украинцам неприятный сюрприз на Вербное воскресенье.