Красивые поздравления с Вербным воскресеньем в стихах и своими словами
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Вербное воскресенье хотя и считается праздником, но не празднуется шумно.
Праздник Вербного воскресенья, или Вход Господень в Иерусалим, который в 2022 году отмечается христианами восточного обряда 10 апреля, а православные западного обряда — 17 апреля, является одним из значимых в православной церкви. В этот день верующие празднуют вход Иисуса Христа в Иерусалим.
Вербное воскресенье начинает Пасхальную неделю. В этот день принято посещать церковные богослужения и освящать веточки вербы. Освященной вербой по традиции легонько бьют детей — чтобы они слушались и росли здоровыми и веселыми.
"Телеграф" подготовил красивые открытки и картинки со светлым праздником, а также трогательные поздравления в стихах и прозе.
Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: картинки и открытки
Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: стихи и проза
Пусть дом хранит от бед всегда
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкой, защищенной.
Пусть те, кто дорог, рядом будут,
Уйдут сомнения и грусть.
Откройте душу Вашу чуду,
Любовь и радость придут пусть.
С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.
Верба пусть оберегает
Вас от горечи обид.
И Господь пусть помогает
В сердце лишь добро хранить.
В жизни мир и вдохновенье
Место главное займут.
С добрым Вербным воскресеньем!
Пусть в душе царит уют!
Поздравляю вас с Вербным воскресением! От всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, мира вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, и только радость и добро найдут к вам дорогу!
В этот светлый праздник воскресенья,
Я желаю мира и добра.
Радости, здоровья, настроения,
Солнышка, улыбок и тепла.
Божьей благодати, и надежды,
Вера пусть не гаснет никогда.
И всегда горит пускай, как прежде
Самая счастливая звезда.
Поздравляю со светлым праздником Вербное Воскресенье! Пусть все печали и невзгоды уйдут, а счастье и радость всегда будут в вашем доме. Мирного неба над головой, положительных эмоций, спокойствия и умиротворения. Здоровья крепкого вам и вашим близким!
С чудесным Вербным воскресеньем,
С добром, теплом и счастьем!
Живите в сердце с вдохновеньем,
Назло ветрам, ненастьям.
Пусть ветка вербочки душистой
Прогонит все плохое,
К вам поспешит с весной лучистой
Пусть счастье золотое!
Пусть в Вербное Воскресение уйдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлёт крепкое здоровье и верное счастье.
Больше поздравлений с великим праздником Вербное воскресенье — смотрите в нашей предыдущей подборке.
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