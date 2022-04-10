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Красивые поздравления с Вербным воскресеньем в стихах и своими словами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Красивые поздравления с Вербным воскресеньем в стихах и своими словами

Вербное воскресенье хотя и считается праздником, но не празднуется шумно.

Праздник Вербного воскресенья, или Вход Господень в Иерусалим, который в 2022 году отмечается христианами восточного обряда 10 апреля, а православные западного обряда — 17 апреля, является одним из значимых в православной церкви. В этот день верующие празднуют вход Иисуса Христа в Иерусалим.

Вербное воскресенье начинает Пасхальную неделю. В этот день принято посещать церковные богослужения и освящать веточки вербы. Освященной вербой по традиции легонько бьют детей — чтобы они слушались и росли здоровыми и веселыми.

"Телеграф" подготовил красивые открытки и картинки со светлым праздником, а также трогательные поздравления в стихах и прозе.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: картинки и открытки

Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: стихи и проза

Пусть дом хранит от бед всегда

Букетик вербы освященной.

Здоровой будет вся семья,

Счастливой, крепкой, защищенной.

Пусть те, кто дорог, рядом будут,

Уйдут сомнения и грусть.

Откройте душу Вашу чуду,

Любовь и радость придут пусть.

С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

Верба пусть оберегает

Вас от горечи обид.

И Господь пусть помогает

В сердце лишь добро хранить.

В жизни мир и вдохновенье

Место главное займут.

С добрым Вербным воскресеньем!

Пусть в душе царит уют!

Поздравляю вас с Вербным воскресением! От всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, мира вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, и только радость и добро найдут к вам дорогу!

В этот светлый праздник воскресенья,

Я желаю мира и добра.

Радости, здоровья, настроения,

Солнышка, улыбок и тепла.

Божьей благодати, и надежды,

Вера пусть не гаснет никогда.

И всегда горит пускай, как прежде

Самая счастливая звезда.

Поздравляю со светлым праздником Вербное Воскресенье! Пусть все печали и невзгоды уйдут, а счастье и радость всегда будут в вашем доме. Мирного неба над головой, положительных эмоций, спокойствия и умиротворения. Здоровья крепкого вам и вашим близким!

С чудесным Вербным воскресеньем,

С добром, теплом и счастьем!

Живите в сердце с вдохновеньем,

Назло ветрам, ненастьям.

Пусть ветка вербочки душистой

Прогонит все плохое,

К вам поспешит с весной лучистой

Пусть счастье золотое!

Пусть в Вербное Воскресение уйдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлёт крепкое здоровье и верное счастье.

Больше поздравлений с великим праздником Вербное воскресенье — смотрите в нашей предыдущей подборке.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #Вербное воскресенье
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