С Вербным воскресеньем 2022! Яркие открытки и видеопоздравления с праздником

Вербное воскресенье принято проводить в кругу семьи за праздничным столом.

Вербное воскресенье — это светлый и радостный праздник, который относится к числу двунадесятых. Он также относится к тем праздникам, которые не имеют четкой даты празднования, и каждый год могут отмечаться в другой день. Однако это всегда седьмой день недели, а именно последнее воскресенье перед Пасхой.

В этот день принято посещать церковные богослужения и освящать веточки вербы. Считается, что священные веточки вербы отгоняют недобрых людей, болезни, дают благополучие семье, а также это отличный оберег от болезней, горя и слез.

В этот день существует традиция поздравлять родных и близких и дарить им освященные веточки вербы с пожеланиями счастья, добра и надежды. "Телеграф" собрал для своих читателей самые красивые открытки и картинки с Вербным воскресеньем, а также трогательные видеопоздравления.

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Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Вербным воскресеньем 2022

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