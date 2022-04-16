Пасха 2022: красивые короткие СМС-поздравления, стихи, открытки
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Поздравления с Пасхой подарят вашим родным и друзьям отличное настроение
В воскресенье, 17 апреля, христиане восточного обряда отмечают Пасху. Этот праздник посвящен воскресению Иисуса Христа после Его распятия, и это событие является центром библейской истории. Именно с даты Пасхи церковный календарь ведет свой отсчет.
Напомним, что у православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Так, христиане западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля.
"Телеграф" подготовил для вас только красивые поздравления с Пасхой в коротких стихах, СМС, а также делится с вами красивыми открытками и картинками на праздник.
Со Светлой Пасхой поздравляю.
Здоровья крепкого желаю.
Живите без нужды, без бед,
В любви и счастье много лет!
С Пасхой светлой поздравляю!
Мира в доме вам желаю,
Доброты, достатка, смеха
И во всех делах успеха.
С Пасхой вас! Христос воскрес!
Благодати вам с небес.
В доме будет пусть добро,
Счастье, радость и тепло.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Несется весть с земли и до небес.
Святая Пасха нынче в дом вошла.
Желаю счастья, радости, тепла.
С Пасхой, светлым Воскресеньем,
Божьего благословения!
Дом пусть полнится добром,
Счастьем, радостью, теплом!
Ранее сообщалось, что Пасху, согласно прогнозу народного синоптика, украинцы встретят с похолоданием и осадками.
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