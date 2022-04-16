Пасха 2022: красивые короткие СМС-поздравления, стихи, открытки

Поздравления с Пасхой подарят вашим родным и друзьям отличное настроение

В воскресенье, 17 апреля, христиане восточного обряда отмечают Пасху. Этот праздник посвящен воскресению Иисуса Христа после Его распятия, и это событие является центром библейской истории. Именно с даты Пасхи церковный календарь ведет свой отсчет.

Напомним, что у православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Так, христиане западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля.

"Телеграф" подготовил для вас только красивые поздравления с Пасхой в коротких стихах, СМС, а также делится с вами красивыми открытками и картинками на праздник.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Со Светлой Пасхой поздравляю. Здоровья крепкого желаю. Живите без нужды, без бед, В любви и счастье много лет!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

С Пасхой светлой поздравляю! Мира в доме вам желаю, Доброты, достатка, смеха И во всех делах успеха.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

С Пасхой вас! Христос воскрес! Благодати вам с небес. В доме будет пусть добро, Счастье, радость и тепло.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Христос воскрес! Воистину воскрес! Несется весть с земли и до небес. Святая Пасха нынче в дом вошла. Желаю счастья, радости, тепла.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

С Пасхой, светлым Воскресеньем, Божьего благословения! Дом пусть полнится добром, Счастьем, радостью, теплом!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Ранее сообщалось, что Пасху, согласно прогнозу народного синоптика, украинцы встретят с похолоданием и осадками.