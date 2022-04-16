Укр

Пасха 2022: красивые короткие СМС-поздравления, стихи, открытки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Пасха 2022
Пасха 2022

Поздравления с Пасхой подарят вашим родным и друзьям отличное настроение

В воскресенье, 17 апреля, христиане восточного обряда отмечают Пасху. Этот праздник посвящен воскресению Иисуса Христа после Его распятия, и это событие является центром библейской истории. Именно с даты Пасхи церковный календарь ведет свой отсчет.

Напомним, что у православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Так, христиане западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля.

"Телеграф" подготовил для вас только красивые поздравления с Пасхой в коротких стихах, СМС, а также делится с вами красивыми открытками и картинками на праздник.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Здоровья крепкого желаю.

Живите без нужды, без бед,

В любви и счастье много лет!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

С Пасхой светлой поздравляю!

Мира в доме вам желаю,

Доброты, достатка, смеха

И во всех делах успеха.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

С Пасхой вас! Христос воскрес!

Благодати вам с небес.

В доме будет пусть добро,

Счастье, радость и тепло.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Несется весть с земли и до небес.

Святая Пасха нынче в дом вошла.

Желаю счастья, радости, тепла.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

С Пасхой, светлым Воскресеньем,

Божьего благословения!

Дом пусть полнится добром,

Счастьем, радостью, теплом!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Ранее сообщалось, что Пасху, согласно прогнозу народного синоптика, украинцы встретят с похолоданием и осадками.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Пасха
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