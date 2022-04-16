Укр

С Пасхой 2022! Лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, яркие открытки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
21
Пасха 2022
Пасха 2022

Красивые поздравления с Пасхой в стихах и своими словами

В жизни каждого христианина Светлое Христово Воскресение — праздник особенно чтимый и величественный. В 2022 году православные христиане западного обряда отмечают Пасху 17 апреля.

В основе праздника лежит библейская история о том, как сын Божий отдал свою жизнь за грехи людей и спасение рода человеческого, а затем воскрес, победив смерть.

У христиан западного обряда Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием (20 марта). Таким образом, ее дата может попадать между 22 марта и 25 апреля.

"Телеграф" сделал подборку самых искренних поздравлений со Светлым Христовым Воскресением в стихах и прозе, а также в красивых картинках и открытках.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Пусть светлая Пасха

Приносит в ваш дом

Любовь и надежду,

Согласье во всём.

Пусть вера укроет

От бед и невзгод,

Пусть вечная радость

В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес.

Счастливыми будьте.

Христос наш Воскрес!

Христос воскрес. В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нём понимание, любовь и забота!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда.

Пусть солнце греет, обнимает,

Теплом и светом наполняет.

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда.

Со светлым праздником Пасхи! Мир вам и вашему дому, благополучия! Чтобы ненастья обходили стороной, в семье царило взаимопонимание, а за столом всегда собирались все самые близкие и родные люди!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Пришло Святое воскресенье,

И возвестил нам благовест:

Во имя вечного спасенья

Христос воскрес. Христос воскрес!

Хранимы будьте небесами,

Живите много-много лет.

Иисус в душе навеки с вами,

Он сбережет от зла и бед.

Желаем светлых дней пасхальных,

Ведь это чудо из чудес.

Забудьте про свои печали —

Христос воистину воскрес!

С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос воскресе!

С великим праздником! Всего самого доброго, светлого Вам и всем родным и близким. И настоящего чуда. Пусть исполняются все самые заветные желания.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022
Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Ранее сообщалось, что Пасху, согласно прогнозу народного синоптика, украинцы встретят с похолоданием и осадками.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Пасха
MQ-9 Reaper
Украина
Долетит до Москвы: в Кабмине описали мощь новых беспилотников США для Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
MQ-9 Reaper
Долетит до Москвы: в Кабмине описали мощь новых беспилотников США для Украины
Дата публикации
Категория
Попытки начальства "укомплектовать" войско удивляет даже самих россиян
Наркоманы, деды и мужики-проститутки: оккупант признался, кого сейчас берут в армию рф (аудио)
Дата публикации
Категория
Украинцы вынуждены выживать в плену в ужасных условиях
Сколько украинских бойцов в плену у россиян: Верещук назвала цифру
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон
россия "отомстила" Джонсону за поддержку Украины
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 52 дня
Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины