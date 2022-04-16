С Пасхой 2022! Лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, яркие открытки

Красивые поздравления с Пасхой в стихах и своими словами

В жизни каждого христианина Светлое Христово Воскресение — праздник особенно чтимый и величественный. В 2022 году православные христиане западного обряда отмечают Пасху 17 апреля.

В основе праздника лежит библейская история о том, как сын Божий отдал свою жизнь за грехи людей и спасение рода человеческого, а затем воскрес, победив смерть.

У христиан западного обряда Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием (20 марта). Таким образом, ее дата может попадать между 22 марта и 25 апреля.

"Телеграф" сделал подборку самых искренних поздравлений со Светлым Христовым Воскресением в стихах и прозе, а также в красивых картинках и открытках.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Со Светлой Пасхой поздравляю, Благополучия желаю. Пусть на душе будет тепло, А в доме — счастье и добро. Желаю процветания, мира, Беда чтоб мимо проходила. И были рядом чтоб всегда Родные, близкие, друзья.

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Пусть светлая Пасха Приносит в ваш дом Любовь и надежду, Согласье во всём. Пусть вера укроет От бед и невзгод, Пусть вечная радость В семью к вам придет. Пусть в жизни у вас Будет больше чудес. Счастливыми будьте. Христос наш Воскрес!

Христос воскрес. В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нём понимание, любовь и забота!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Христос воскрес! Со светлой Пасхой! Пусть в доме будет доброта. Пусть не встречаются ненастья, Любовь в сердцах живет всегда. Пусть солнце греет, обнимает, Теплом и светом наполняет. Пусть Бог хранит от бед всегда, Пусть не приходит к вам беда.

Со светлым праздником Пасхи! Мир вам и вашему дому, благополучия! Чтобы ненастья обходили стороной, в семье царило взаимопонимание, а за столом всегда собирались все самые близкие и родные люди!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Пришло Святое воскресенье, И возвестил нам благовест: Во имя вечного спасенья Христос воскрес. Христос воскрес! Хранимы будьте небесами, Живите много-много лет. Иисус в душе навеки с вами, Он сбережет от зла и бед. Желаем светлых дней пасхальных, Ведь это чудо из чудес. Забудьте про свои печали — Христос воистину воскрес!

С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

С Пасхой Светлой поздравляю! И от сердца пожелаю Жизни доброй, человечной, Дружбы крепкой и сердечной, Хлеба божьего кусок, Ключевой воды глоток, Дел по совести и чести, Счастья в дом! Христос воскресе!

С великим праздником! Всего самого доброго, светлого Вам и всем родным и близким. И настоящего чуда. Пусть исполняются все самые заветные желания.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Ранее сообщалось, что Пасху, согласно прогнозу народного синоптика, украинцы встретят с похолоданием и осадками.