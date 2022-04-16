С Пасхой 2022! Лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, яркие открытки
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Красивые поздравления с Пасхой в стихах и своими словами
В жизни каждого христианина Светлое Христово Воскресение — праздник особенно чтимый и величественный. В 2022 году православные христиане западного обряда отмечают Пасху 17 апреля.
В основе праздника лежит библейская история о том, как сын Божий отдал свою жизнь за грехи людей и спасение рода человеческого, а затем воскрес, победив смерть.
У христиан западного обряда Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием (20 марта). Таким образом, ее дата может попадать между 22 марта и 25 апреля.
"Телеграф" сделал подборку самых искренних поздравлений со Светлым Христовым Воскресением в стихах и прозе, а также в красивых картинках и открытках.
Со Светлой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме — счастье и добро.
Желаю процветания, мира,
Беда чтоб мимо проходила.
И были рядом чтоб всегда
Родные, близкие, друзья.
Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!
Пусть светлая Пасха
Приносит в ваш дом
Любовь и надежду,
Согласье во всём.
Пусть вера укроет
От бед и невзгод,
Пусть вечная радость
В семью к вам придет.
Пусть в жизни у вас
Будет больше чудес.
Счастливыми будьте.
Христос наш Воскрес!
Христос воскрес. В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нём понимание, любовь и забота!
Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.
Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
Со светлым праздником Пасхи! Мир вам и вашему дому, благополучия! Чтобы ненастья обходили стороной, в семье царило взаимопонимание, а за столом всегда собирались все самые близкие и родные люди!
Пришло Святое воскресенье,
И возвестил нам благовест:
Во имя вечного спасенья
Христос воскрес. Христос воскрес!
Хранимы будьте небесами,
Живите много-много лет.
Иисус в душе навеки с вами,
Он сбережет от зла и бед.
Желаем светлых дней пасхальных,
Ведь это чудо из чудес.
Забудьте про свои печали —
Христос воистину воскрес!
С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!
С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос воскресе!
С великим праздником! Всего самого доброго, светлого Вам и всем родным и близким. И настоящего чуда. Пусть исполняются все самые заветные желания.
Ранее сообщалось, что Пасху, согласно прогнозу народного синоптика, украинцы встретят с похолоданием и осадками.
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