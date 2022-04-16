Поздравления с Пасхой-2022, открытки, картинки, красочные видеопоздравления с праздником

Предлагаем вам набор лучших поздравительных открыток и видео-пожеланий с католической Пасхой-2022

В воскресенье, 17 апреля, отмечается Пасха у христиан западного обряда.

В этот день во время пасхального богослужения священники воспевают жертву Иисуса Христа, которого распяли за человеческие грехи, и призывают к жизни по религиозным канонам.

"Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления с Пасхой-2022: красочные открытки и картинки, а также видеопоздравления, которые можно отправить родным, близким и коллегам.

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Открытки с Пасхой 17 апреля 2022

Ранее сообщалось, что Пасху, согласно прогнозу народного синоптика, украинцы встретят с похолоданием и осадками.