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С Вербным воскресеньем! Яркие поздравления в картинках и открытках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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С Вербным воскресеньем! Яркие поздравления в картинках и открытках

Вербное воскресенье начинает Пасхальную неделю.

Вербное воскресенье или Вхождение Господа Иисуса Христа в Иерусалим – один из наиболее важных двунадесятых праздников православных христиан. Этот праздник каждый год выпадает на разные даты, однако всегда отмечается за неделю до Пасхи. В 2022 году Вербное воскресенье выпадает на 17 апреля.

Главным символом Вербного воскресенья являются веточки пушистой вербы, которые принято приносить в этот день в церковь и освящать. Освященной вербой по традиции легонько бьют детей — чтобы они слушались и росли здоровыми и веселыми.

Чтобы вы могли поздравить своих любимых, родственников, друзей и знакомых с этим светлым праздником, "Телеграф" подготовил для вас красивые короткие поздравления в стихах и прозе, а также яркие поздравительные картинки и открытки с Вербным воскресеньем 2022.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Вербным воскресеньем 2022

С днем вас светлым поздравляем,

Вербным воскресеньем!

Радости, любви желаем

И во всем везения!

С праздником входа Господня в Иерусалим! Пусть веточки вербы – символ победы жизни над смертью – избавят вас от болезней, вернут здоровье’я и радость жизни. Сохраните веточку вербы, пусть оберегает вас и ваш дом до следующего Вербного Воскресенья.

День Вербного воскресенья—

Вход Господень в Иерусалим!

С Иисусом пришло спасенье,

Пусть навеки он будет храним!

Исцеляет и помогает, и на верный путь наставляет,

Пускай славится имя в века, пусть поможет Господня рука!

Мы вербою пути выстилаем и деяния Христа вспоминаем.

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот светлый праздник подарит тепло на сердце, добрые мысли и ясный, радостный день! Пусть семь’я всегда будет дружная, счастливая и здоровая, а судьба убережет от бед!

Сегодня праздник светлый и весенний—

Взгляни скорей: сегодня воскресенье!

Но не простое, как в неделю раз,

Сегодня — Вербное, счастливое для нас!

И пусть, наступит счастье, мир и радость,

Благополучие — поселится в домах.

Отступят хвори и пройдёт усталость,

Улыбка, пусть искрится, на устах!

Поздравляю с Вербным воскресеньем. В этот радостный день желаю, чтобы праздничный звон колоколов унес прочь все неприятности, в дом вошли счастье, спокойствие, благополучие, а в душе, словно нежные веточки вербы, расцветали любовь, доброта и радость.

Больше поздравлений с великим праздником Вербное воскресенье — смотрите в нашей предыдущей подборке.

Теги:
#Поздравления #Вербное воскресенье #Короткие поздравления
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