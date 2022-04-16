С Вербным воскресеньем! Яркие поздравления в картинках и открытках
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Вербное воскресенье начинает Пасхальную неделю.
Вербное воскресенье или Вхождение Господа Иисуса Христа в Иерусалим – один из наиболее важных двунадесятых праздников православных христиан. Этот праздник каждый год выпадает на разные даты, однако всегда отмечается за неделю до Пасхи. В 2022 году Вербное воскресенье выпадает на 17 апреля.
Главным символом Вербного воскресенья являются веточки пушистой вербы, которые принято приносить в этот день в церковь и освящать. Освященной вербой по традиции легонько бьют детей — чтобы они слушались и росли здоровыми и веселыми.
Чтобы вы могли поздравить своих любимых, родственников, друзей и знакомых с этим светлым праздником, "Телеграф" подготовил для вас красивые короткие поздравления в стихах и прозе, а также яркие поздравительные картинки и открытки с Вербным воскресеньем 2022.
Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: картинки и открытки
Короткие поздравления с Вербным воскресеньем 2022
С днем вас светлым поздравляем,
Вербным воскресеньем!
Радости, любви желаем
И во всем везения!
С праздником входа Господня в Иерусалим! Пусть веточки вербы – символ победы жизни над смертью – избавят вас от болезней, вернут здоровье’я и радость жизни. Сохраните веточку вербы, пусть оберегает вас и ваш дом до следующего Вербного Воскресенья.
День Вербного воскресенья—
Вход Господень в Иерусалим!
С Иисусом пришло спасенье,
Пусть навеки он будет храним!
Исцеляет и помогает, и на верный путь наставляет,
Пускай славится имя в века, пусть поможет Господня рука!
Мы вербою пути выстилаем и деяния Христа вспоминаем.
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть этот светлый праздник подарит тепло на сердце, добрые мысли и ясный, радостный день! Пусть семь’я всегда будет дружная, счастливая и здоровая, а судьба убережет от бед!
Сегодня праздник светлый и весенний—
Взгляни скорей: сегодня воскресенье!
Но не простое, как в неделю раз,
Сегодня — Вербное, счастливое для нас!
И пусть, наступит счастье, мир и радость,
Благополучие — поселится в домах.
Отступят хвори и пройдёт усталость,
Улыбка, пусть искрится, на устах!
Поздравляю с Вербным воскресеньем. В этот радостный день желаю, чтобы праздничный звон колоколов унес прочь все неприятности, в дом вошли счастье, спокойствие, благополучие, а в душе, словно нежные веточки вербы, расцветали любовь, доброта и радость.
Больше поздравлений с великим праздником Вербное воскресенье — смотрите в нашей предыдущей подборке.
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