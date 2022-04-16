Лазарева суббота 2022: трогательные поздравления с праздником в картинках и открытках

Не забудьте поздравить своих родных с этим светлым праздником.

В субботу, 16 апреля, православные восточного обряда отмечают особый праздник — Лазареву субботу. Этот день посвящен последнему чуду Иисуса Христа, которое он совершил перед распятием — воскрешению праведного Лазаря. Напомним, что постоянной даты у праздника нет, и каждый год Лазарева суббота отмечается в разные дни, однако это всегда канун Вербного воскресенья.

По традиции на Лазареву субботу нужно выломать веточки вербы к Вербному воскресенью и освятить их на вечерней службе в церкви. По возможности в этот день следует находиться в радостном настроении. Поскольку праздник приходится на Великий пост, его не принято пышно и громко отмечать. Также под запретом в этот день и употребление алкоголя.

Чтобы вы могли поздравить своих родных и друзей, "Телеграф" подготовил подборку красивых и трогательных поздравлений с Лазаревой субботой.

Поздравления с Лазаревой субботой 2022: картинки и открытки и картинки

Поздравления с Лазаревой субботой 2022: стихи и проза

Разносится над миром голос Бога. Предайся силе нашего творца. Как Лазарь пресвятой воскрес из гроба, Так сбудутся людские чудеса! Ведь Лазарева суббота сегодня, Встречай ее вином, икрой и елем. О празднике вещает колокольня: Конец поста и вербная неделя!

В Лазареву субботу желаю мира и покоя, любви и счастья, рая на Земле и светлой надежды в душе. Пусть вера делает тебя сильнее, пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса. Будь славным и добрым человеком, и пусть Господь дарует тебе благо за все достойные деяния.

В Лазареву субботу Счастья вам желаю, В чудо верить и любить Я вас призываю. Пусть всегда по вере вашей Лишь дано вам будет. Благодать большая Божья С вами пусть прибудет!

С субботой Лазаря, прекрасным днем, когда христиане смогли увидеть чудо воскресения праведного Лазаря Сыном Божьим Иисусом Христом. Совершенное чудо свидетельствует о грядущем воскресении умерших. Пусть же эта дата всегда остается в человеческом сознании воспоминанием о невероятном чуде.

С субботой Лазаревой поздравляю, Великий праздник. Пусть сейчас Вся наша вера лишь крепчает, А радость пусть не покидает глаз. Желаю нам добра и благодати, Чтоб Ангелы не отступали ни на шаг. Вознаградит Святой пусть чудной платой Из самых-самых светлых благ.

В субботу Лазарю желаю мира и спокойствия, любви и счастья, раю на земле и светлой надежды в душе. Пусть вера делает тебя сильнее, пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса. Будь славным и добрым человеком. И пусть Господь дарует тебе благо за все достойные дела.

Видеопоздравления с Лазаревой субботой 2022

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