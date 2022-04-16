Лазарева суббота 2022: трогательные поздравления с праздником в картинках и открытках
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Не забудьте поздравить своих родных с этим светлым праздником.
В субботу, 16 апреля, православные восточного обряда отмечают особый праздник — Лазареву субботу. Этот день посвящен последнему чуду Иисуса Христа, которое он совершил перед распятием — воскрешению праведного Лазаря. Напомним, что постоянной даты у праздника нет, и каждый год Лазарева суббота отмечается в разные дни, однако это всегда канун Вербного воскресенья.
По традиции на Лазареву субботу нужно выломать веточки вербы к Вербному воскресенью и освятить их на вечерней службе в церкви. По возможности в этот день следует находиться в радостном настроении. Поскольку праздник приходится на Великий пост, его не принято пышно и громко отмечать. Также под запретом в этот день и употребление алкоголя.
Чтобы вы могли поздравить своих родных и друзей, "Телеграф" подготовил подборку красивых и трогательных поздравлений с Лазаревой субботой.
Поздравления с Лазаревой субботой 2022: картинки и открытки и картинки
Поздравления с Лазаревой субботой 2022: стихи и проза
Разносится над миром голос Бога.
Предайся силе нашего творца.
Как Лазарь пресвятой воскрес из гроба,
Так сбудутся людские чудеса!
Ведь Лазарева суббота сегодня,
Встречай ее вином, икрой и елем.
О празднике вещает колокольня:
Конец поста и вербная неделя!
В Лазареву субботу желаю мира и покоя, любви и счастья, рая на Земле и светлой надежды в душе. Пусть вера делает тебя сильнее, пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса. Будь славным и добрым человеком, и пусть Господь дарует тебе благо за все достойные деяния.
В Лазареву субботу
Счастья вам желаю,
В чудо верить и любить
Я вас призываю.
Пусть всегда по вере вашей
Лишь дано вам будет.
Благодать большая Божья
С вами пусть прибудет!
С субботой Лазаря, прекрасным днем, когда христиане смогли увидеть чудо воскресения праведного Лазаря Сыном Божьим Иисусом Христом. Совершенное чудо свидетельствует о грядущем воскресении умерших. Пусть же эта дата всегда остается в человеческом сознании воспоминанием о невероятном чуде.
С субботой Лазаревой поздравляю,
Великий праздник. Пусть сейчас
Вся наша вера лишь крепчает,
А радость пусть не покидает глаз.
Желаю нам добра и благодати,
Чтоб Ангелы не отступали ни на шаг.
Вознаградит Святой пусть чудной платой
Из самых-самых светлых благ.
В субботу Лазарю желаю мира и спокойствия, любви и счастья, раю на земле и светлой надежды в душе. Пусть вера делает тебя сильнее, пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса. Будь славным и добрым человеком. И пусть Господь дарует тебе благо за все достойные дела.
Видеопоздравления с Лазаревой субботой 2022
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