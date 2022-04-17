Счастливой Пасхи! Яркие поздравления, картинки и открытки с праздником

Не забудьте поздравить со Светлым Христовым Воскресением своих родных и близких с праздником.

В воскресенье, 17 апреля, христиане восточного обряда отмечают самый главный и важный церковный праздник — Светлую Пасху. Постоянной даты у праздника нет, дата каждый год разная и рассчитывается по лунному календарю.

Пасха — это время очищения души, тела и глубоких раздумий. Желательно провести этот праздник в кругу своих родных и близких. Отметим, что на Пасху существует весьма древний обычай: приветствуя друг друга принято христосоваться, говоря "Христос Воскресе!" – "Воистину Воскресе!"

"Телеграф" подготовил красивые поздравления с Пасхой: яркие открытки, картинки и короткие стихи и проза.

Поздравления с Пасхой 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Пасхой 2022

Жизни сладкой как кулич, да еще с изюмом, Чтобы места не нашлось в ней тяжелым думам. Чтобы гладко в ней все шло, колесом катилось, Чтобы крашеным яйцом счастье не разбилось, Чтобы царили на душе лишь любовь да ласка, Отмечайте всей семьей радостную Пасху!

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!

С Пасхой Светлой поздравляю! И от сердца пожелаю Жизни доброй, человечной, Дружбы крепкой и сердечной, Хлеба божьего кусок, Ключевой воды глоток, Дел по совести и чести, Счастья в дом! Христос воскресе!

С Пасхой! Желаем всем душевной чистоты и гармонии, мира и спокойствия в семейных домах. Пусть этот величественный праздник Воскресения Господня вдохновляет Вас на добрые и праведные дела. Пусть Пасха станет для каждого началом новой жизни — лучшего и доброго! Христос Воскрес! — Воистину Воскрес!

Пусть Светлая Пасха согреет теплом, Подарит улыбки, радость и веселье, Лучами надежды озарит ваш дом. Прославим сегодня Христово воскресенье!

С великим праздником! Всего самого доброго, светлого Вам и всем родным и близким. И настоящего чуда. Пусть исполняются все самые заветные желания.

С Великой Пасхой поздравляем, В добре и мире жить желаем, Любить людей и всех прощать, Дарить добро и благодать, В гармонии с собою жить, Земные чудеса творить, Ведь для того Христос воскрес, Чтоб этому учить с небес!

Пусть светлая Пасха принесет много добра, море солнечных мгновений и сотни поводов лучезарно улыбнуться! Желаю, чтобы каждое мгновение было наполнено счастьем и любовью! Пусть Господь в этот чудесный праздник пошлет свое благословение!

Ранее сообщалось, что Пасху, согласно прогнозу народного синоптика, украинцы встретят с похолоданием и осадками.