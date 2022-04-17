Счастливой Пасхи! Яркие поздравления, картинки и открытки с праздником
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Не забудьте поздравить со Светлым Христовым Воскресением своих родных и близких с праздником.
В воскресенье, 17 апреля, христиане восточного обряда отмечают самый главный и важный церковный праздник — Светлую Пасху. Постоянной даты у праздника нет, дата каждый год разная и рассчитывается по лунному календарю.
Пасха — это время очищения души, тела и глубоких раздумий. Желательно провести этот праздник в кругу своих родных и близких. Отметим, что на Пасху существует весьма древний обычай: приветствуя друг друга принято христосоваться, говоря "Христос Воскресе!" – "Воистину Воскресе!"
"Телеграф" подготовил красивые поздравления с Пасхой: яркие открытки, картинки и короткие стихи и проза.
Поздравления с Пасхой 2022: картинки и открытки
Короткие поздравления с Пасхой 2022
Жизни сладкой как кулич, да еще с изюмом,
Чтобы места не нашлось в ней тяжелым думам.
Чтобы гладко в ней все шло, колесом катилось,
Чтобы крашеным яйцом счастье не разбилось,
Чтобы царили на душе лишь любовь да ласка,
Отмечайте всей семьей радостную Пасху!
Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!
С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел по совести и чести,
Счастья в дом! Христос воскресе!
С Пасхой! Желаем всем душевной чистоты и гармонии, мира и спокойствия в семейных домах. Пусть этот величественный праздник Воскресения Господня вдохновляет Вас на добрые и праведные дела. Пусть Пасха станет для каждого началом новой жизни — лучшего и доброго! Христос Воскрес! — Воистину Воскрес!
Пусть Светлая Пасха согреет теплом,
Подарит улыбки, радость и веселье,
Лучами надежды озарит ваш дом.
Прославим сегодня Христово воскресенье!
С великим праздником! Всего самого доброго, светлого Вам и всем родным и близким. И настоящего чуда. Пусть исполняются все самые заветные желания.
С Великой Пасхой поздравляем,
В добре и мире жить желаем,
Любить людей и всех прощать,
Дарить добро и благодать,
В гармонии с собою жить,
Земные чудеса творить,
Ведь для того Христос воскрес,
Чтоб этому учить с небес!
Пусть светлая Пасха принесет много добра, море солнечных мгновений и сотни поводов лучезарно улыбнуться! Желаю, чтобы каждое мгновение было наполнено счастьем и любовью! Пусть Господь в этот чудесный праздник пошлет свое благословение!
Ранее сообщалось, что Пасху, согласно прогнозу народного синоптика, украинцы встретят с похолоданием и осадками.
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