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Трогательные поздравления с Пасхой 2022 с пожеланиями мира: яркие открытки и картинки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Трогательные поздравления с Пасхой 2022 с пожеланиями мира: яркие открытки и картинки

Пасха — самый светлый и радостный праздник в году.

Один из самых важных и светлых праздников Пасха в году отмечается дважды, а все из-за того, что православные восточного и западного обрядов пользуются разным летоисчислением. Христиане западного обряда первыми отмечают праздник, который в 2022-м году припадает на 17 апреля.

Напомним, что Пасха — это переходящий праздник, и каждый год дата разная. Отметим, что православные восточного обряда в 2022-м году отмечают праздник на неделю позже — 24 апреля.

Для своих читателей мы подготовили красивые поздравления на Пасху с пожеланиями мира, ведь для каждого украинца сейчас это главное желание. Обязательно поздравьте всех своих родных и близких людей с этим светлым праздником.

Поздравления с Пасхой 2022: картинки и открытки

Ранее сообщалось, что Пасху, согласно прогнозу народного синоптика, украинцы встретят с похолоданием и осадками.

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