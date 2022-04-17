Христос Воскрес! Красивые видео поздравления с Пасхой, картинки и открытки
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Пасха – самый долгожданный и светлый праздник в году
Пасха или Светлое Христово Воскресение — это древнейший и самый важный христианский праздник, который установлен в честь Воскресения Иисуса Христа — центрального события всей библейской истории. Праздник не имеет постоянной даты, и каждый год отмечается в разное время. В 2022-м году православные западного обряда отмечают Пасху 17 апреля, а христиане восточного — 24 апреля
На Пасху принято выпекать праздничные куличи, красить яйца, и посещать церковную службу. Праздник желательно провести в кругу родных.
"Телеграф" собрал лучшие видеопоздравления со светлым праздником Пасхи, а также красивые картинки и открытки.
Видеопоздравления с Пасхой 2022:
Поздравления с Пасхой 2022 в картинках и открытках
Больше поздравлений с Пасхой 2022 вы можете найти в наших предыдущих материалах: в стихах и прозе, короткие СМС-поздравления и еще больше видеопоздравлений.
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