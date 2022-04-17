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Трогательные поздравления с Вербным воскресеньем в стихах и своими словами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Трогательные поздравления с Вербным воскресеньем в стихах и своими словами

Вербное воскресенье – это светлый праздник, который мы празднуем в честь величественного входа Спасителя в Иерусалим.

Вербное воскресенье, которое в 2022 году отмечается 17 апреля — это один из самых значимых праздников в православной церкви. В этот день православные восточного обряда празднуют вход Иисуса Христа в Иерусалим.

В этот день принято посещать церковные богослужения и освящать веточки вербы. Считается, что они защищают дом и приносят благосостояние, а также это отличный оберег от болезней, горя и слез.

В честь праздника "Телеграф" подготовил красивые открытки и картинки со светлым праздником, а также трогательные поздравления в стихах и прозе.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: картинки и открытки

Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: стихи и проза

Сегодня распустилось солнце

Прекрасным праздничным цветком

И заглянуло к нам в оконце,

Заполнив ярким светом дом.

Сегодня вербу освящают,

А после целый год хранят.

Христа с весельем встречают.

Молитвы радостно звучат.

Сегодня с Вербным воскресеньем

Я поздравляю всех людей!

С чудесным праздником весенним

Поздравьте и меня скорей.

Господь подарил нам прекрасный праздник, вмите весной, Вербное воскресенье. Примите наилучшие пожелания в этот день. Пусть Ваша жизнь течет, как полная река, легко преодолевая все преграды. Пусть никогда не придется Вам скучать. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Пусть на Вашем пути встречаются только верные и надежные друзья. Пусть сбываются все Ваши заветные мечты, а дорога, выбранная Вами, всегда будет правильной. Храни вас Господь!

Священное и светлое в жизни знамение

Для верующего — Вербное воскресенье!

С этим событием спешу поздравить,

Пожелать добра, стих на память оставить.

Пускай в этом дне будут впечатления

Незабываемые, как чудо мгновения,

В котором воплощаются лучшие мечты.

Знай, что прекрасного достоин ты!

Сегодня я поздравляю вас с Вербным Воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда царят в вашем доме!

Я с Вербным Воскресеньем поздравляю,

Сегодня с радостью и каждого из вас,

Спасенья Божьего я всем желаю,

Чтоб веры огонёк горел, чтоб не угас.

Здоровья Вам, огромной силы духа,

Дурные мысли все гоните прочь.

Желаю сердцу ясных глаз и слуха,

Чтоб искушения беса превозмочь.

Замечательный праздник – Вербное Воскресенье – для Вас звучат самые лучшие поздравления. Пусть каждое Ваше начинание сопровождает Божье благословение, пусть же Вам непременно везет во всех делах, а каждый день приносит настоящее удовольствие от жизни. И ежеминутным будут радостные события!

Вот оно чистое, вот оно вербное,

Вот воскресение самое светлое!

Праздник весны, праздник веры и Бога,

И без помех будет дальше дорога!

Сбудется всё, что мы очень хотели,

Ну, а к весне все желанья поспели!

Мы будем верить, что всё станет просто,

Наша мечта, словно, сказочный остров!

Больше поздравлений с великим праздником Вербное воскресенье — смотрите в нашей предыдущей подборке.

Теги:
#Праздник #Поздравления #Вербное воскресенье
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