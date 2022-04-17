Трогательные поздравления с Вербным воскресеньем в стихах и своими словами

Вербное воскресенье – это светлый праздник, который мы празднуем в честь величественного входа Спасителя в Иерусалим.

Вербное воскресенье, которое в 2022 году отмечается 17 апреля — это один из самых значимых праздников в православной церкви. В этот день православные восточного обряда празднуют вход Иисуса Христа в Иерусалим.

В этот день принято посещать церковные богослужения и освящать веточки вербы. Считается, что они защищают дом и приносят благосостояние, а также это отличный оберег от болезней, горя и слез.

В честь праздника "Телеграф" подготовил красивые открытки и картинки со светлым праздником, а также трогательные поздравления в стихах и прозе.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: картинки и открытки

Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: стихи и проза

Сегодня распустилось солнце Прекрасным праздничным цветком И заглянуло к нам в оконце, Заполнив ярким светом дом. Сегодня вербу освящают, А после целый год хранят. Христа с весельем встречают. Молитвы радостно звучат. Сегодня с Вербным воскресеньем Я поздравляю всех людей! С чудесным праздником весенним Поздравьте и меня скорей.

Господь подарил нам прекрасный праздник, вмите весной, Вербное воскресенье. Примите наилучшие пожелания в этот день. Пусть Ваша жизнь течет, как полная река, легко преодолевая все преграды. Пусть никогда не придется Вам скучать. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Пусть на Вашем пути встречаются только верные и надежные друзья. Пусть сбываются все Ваши заветные мечты, а дорога, выбранная Вами, всегда будет правильной. Храни вас Господь!

Священное и светлое в жизни знамение Для верующего — Вербное воскресенье! С этим событием спешу поздравить, Пожелать добра, стих на память оставить. Пускай в этом дне будут впечатления Незабываемые, как чудо мгновения, В котором воплощаются лучшие мечты. Знай, что прекрасного достоин ты!

Сегодня я поздравляю вас с Вербным Воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда царят в вашем доме!

Я с Вербным Воскресеньем поздравляю, Сегодня с радостью и каждого из вас, Спасенья Божьего я всем желаю, Чтоб веры огонёк горел, чтоб не угас. Здоровья Вам, огромной силы духа, Дурные мысли все гоните прочь. Желаю сердцу ясных глаз и слуха, Чтоб искушения беса превозмочь.

Замечательный праздник – Вербное Воскресенье – для Вас звучат самые лучшие поздравления. Пусть каждое Ваше начинание сопровождает Божье благословение, пусть же Вам непременно везет во всех делах, а каждый день приносит настоящее удовольствие от жизни. И ежеминутным будут радостные события!

Вот оно чистое, вот оно вербное, Вот воскресение самое светлое! Праздник весны, праздник веры и Бога, И без помех будет дальше дорога! Сбудется всё, что мы очень хотели, Ну, а к весне все желанья поспели! Мы будем верить, что всё станет просто, Наша мечта, словно, сказочный остров!

Больше поздравлений с великим праздником Вербное воскресенье — смотрите в нашей предыдущей подборке.