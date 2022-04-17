С Вербным воскресеньем 2022! Праздничные открытки и видеопоздравления

Вербное воскресенье — значимый праздник для всех христиан

Вербное воскресенье – это один из главных христианских праздников, который входит в число двунадесятых. В этот день верующие почитают вход Иисуса Христа в Иерусалим накануне его сверхчеловеческих страданий и смерти на Голгофе.

Отметим, что дата празднования Вербного воскресенья привязана к Пасхе, потому каждый год она меняется. В 2022 году праздник припадает на 17 апреля.

По традиции в Вербное воскресенье в церкви нужно освящать веточки вербы и ставить свечи за здоровье своих близких. Считается, что священные веточки вербы отгоняют недобрых людей, болезни, дают благополучие семье.

"Телеграф" собрал для своих читателей самые красивые открытки и картинки с Вербным воскресеньем, а также трогательные видеопоздравления.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Вербным воскресеньем 2022

Больше поздравлений с великим праздником Вербное воскресенье — смотрите в нашей предыдущей подборке.